Marset escribe una carta y revela supuesta extorsión por agentes de la DEA

El medio “El Deber” de Bolivia recopila que la carta fue presentada por el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset pocos días antes de su audiencia en Estados Unidos.

Asimismo, detallan que hasta el momento la Fiscalía estadounidense acusa a Marset de “conspiración” para cometer lavado de dinero, un delito que contempla hasta 20 años de prisión

Inclusive, Marset hasta “sacudió” su proceso judicial al cambiar a todo su equipo de abogados, denunciar una supuesta extorsión por parte de agentes de la DEA y afirmar ante la Justicia estadounidense que es inocente de los cargos que enfrenta.

Además, la denuncia fue presentada mediante una carta enviada por él al juez Rossie Alston Jr.

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La carta de Marset

En el documento, el presunto capo narco asegura que sus derechos fundamentales fueron vulnerados desde el momento que fue capturado en Bolivia el 13 de marzo de este año.

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Sobre autenticidad de la carta, esta fue confirmada por el abogado Santiago Moratorio al mencionado medio boliviano.

Para el uruguayo, el procedimiento que se dio en su domicilio se dio sin una orden de allanamiento ni una orden formal de arresto, hasta que luego fue entregado directamente a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), algo que consideró como irregular y en violación a tratados internacionales.

El sospechoso también sostiene que ya en Estados Unidos, solicitó acompañamiento de abogados, pero su pedido habría sido ignorado y fue interrogado sin un representante legal.

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Presunta amenaza y extorsión a Marset

En su escrito, Marset también aseguró que durante esa entrevista recibió amenazas relacionadas con sus hijos y una eventual condena en prisión de por vida si no “cooperaba” con las autoridades.

Incluso denunció que supuestamente los agentes federales Michael Greisen y Tyler Ganzel intentaron obligarlo a entregar acceso a billeteras de criptomonedas valoradas en aproximadamente cuatro millones de dólares en USDT.

Según su versión, luego los funcionarios habrían contactado a su madre mediante mensajes de WhatsApp para acceder a las contraseñas de esos activos.

En la misma carta, cuestionó a sus abogados por no denunciar estos hechos y acusó al fiscal federal adjunto Anthony Aminoff de no actuar tras ser informado sobre las presuntas irregularidades.

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Marset cambia a sus abogados

También como parte de aparente estrategia legal, Marset cambió a sus abogados por un nuevo equipo integrado por Robert Feitel y Sandi S. Rhee.

En su escrito, Marset solicitó que se garantice el acceso de sus nuevos abogados al centro de detención donde permanece recluido en Alexandria, Virginia, y también que se dispongan medidas para evitar cualquier contacto con los agentes de la DEA involucrados en el caso durante futuros traslados judiciales.

Sin embargo, en la carta agrega que el U.S. Marshal Timothy Alley supuestamente le impidió activamente reunirse con él, violando así su derecho a la Sexta Enmienda

“No soy culpable de los cargos formulados en mi contra y estoy preparado para demostrarlo. Mi único deseo es tener acceso a una representación legal adecuada y a un proceso justo”, escribió el uruguayo, según recopila El Deber.

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