A Ultranza: Gianina García fue un elemento crucial para lavar el dinero de Marset, según Fiscalía

Cerca de las 22:25 del miércoles último, el fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, acusó a Gianina García Troche, pareja del presunto capo narcotraficante Sebastián Marset, por el hecho punible de lavado de activos provenientes del narcotráfico (art. 44 de la Ley N° 1881) en concordancia con el artículo 196 del Código Penal, en cuanto al ocultamiento y simulación del origen del dinero ilícito, en el caso A Ultranza.

En las más de 330 páginas con las que cuenta la acusación, el fiscal del caso A Ultranza señala cada una de las conductas desplegadas por la uruguaya Gianina García, considerándola como una pieza fundamental y activa dentro del esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico, los cuales eran obtenidos como ganancia presuntamente por su pareja Sebastián Marset.

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Desde la apertura de cuentas bancarias en entidades de plaza de Paraguay hasta constitución de sociedades, así como las millonarias compras de prendas de vestir, joyas y otras intervenciones financieras incluso en clubes de futbol, fueron las actividades de Gianina García que fueron trazadas en la pesquisa iniciada en 2022.

Ahora es la jueza Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, quien debe fijar fecha y convocar a las partes, acusada y acusadora, para la realización de una audiencia preliminar, instancia en la que resolverá si la causa se discute o no en juicio oral y público.

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Gianina García alistó la plataforma para el lavado, según MP

La acusación fiscal refiere que Gianina García ingresó a Paraguay por primera vez a las 17:55 del 15 de mayo de 2018, por el Puesto de Control de Migraciones del Puente San Roque González (Itapúa), con su documento uruguayo. Su pareja Sebastián Marset, en tanto, entró el 8 de abril de 2018, a la 1:55, a través del Puente Internacional de la Amistad, desde Brasil.

Desde entonces, la misma registró un total de 8 ingresos y 6 salidas al territorio paraguayo, según registros oficiales que fueron informados al Ministerio Público.

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Una vez radicada en nuestro país, el 23 de marzo de 2021, Gianina García llevó a cabo gestiones para habilitar una cuenta de ahorro a su nombre, en moneda nacional, en el entonces Banco Visión. Para ello, presentó una declaración jurada de bienes, en la cual indicó la suma de G. 50.000.000 como ingresos y como egreso, G. 5.000.000.

También presentó un contrato único de servicios bancarios, en el cual consta su domicilio en Edificio Palacio de los Patos, donde se había establecido entre 2020 y 2021 con su pareja Sebastián Marset y sus hijos.

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De la misma forma, presentó un certificado de trabajo a través del cual se daba constancia que la acusada Gianina García era propietaria de un tractocamión Volvo, con matrícula BCR 701, habilitado desde hace 6 años. Dicho documento fue emitido por la empresa transportadora “Kuarahy SRL”, para transportes internacionales al Mercosur, en un promedio de 2 a 3 viajes por mes, con ganancia de US$ 7.500 mensuales.

Inmediatamente después, el 25 de marzo de 2021, García Troche realizó un depósito en efectivo por valor de G. 3.200.000; el 15 de mayo, recibió dos transferencias bancarias, una por G. 30.000.000 y otra por G. 14.667.636; luego, el 3 de junio recibió otra transferencia por G. 6.594.550.

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Desde esa misma cuenta y a través de una tarjeta de débito, Gianina García efectuó compras personales entre el 18 de mayo y el 6 de junio, por la suma de G. 13.489.466.

Acusada en A Ultranza facilitó medios a Gianina García

En otro apartado del escrito fiscal se hace referencia que, la empresa para la que Gianina García hacía trabajar el camión presentó formularios de impuestos hasta el 2019 ante la entonces Subsecretaría del Estado de Tributación (ahora Dirección Nacional de Ingresos Tributario - DNIT), con ingresos por G. 2.939.789.056, pero en el 2020 y el 24 de agosto del 2022, presentó formularios de IVA e impuesto a la renta sin movimientos.

Además, los datos sobre el vehículo de gran porte y “Kuarahy SRL” que presentó Gianina García ante la entidad bancaria, fueron posibilitados por María José Duarte Aguilera, hermana de la coacusada Reina Mercedes Duarte Aguilera, quien tiene una licenciatura en administración de empresas, según la acusación.

Es más, siempre según el relato fiscal, luego de que Gianina García concretara la habilitación de su cuenta bancaria, María José Duarte transfirió el camión a Derlis Ramón Flecha Espínola, por escritura pública, confeccionada por el escribano Carlos Idelio Gonzalez Guedes por la suma de G. 35.000.000.

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Gianina García pidió modificar parámetros para operar con sus tarjetas

El Ministerio Público menciona que, el 3 de setiembre del 2021, Gianina García hizo presentar formularios solicitando varias de tarjetas para la modificación de parámetros, esto con la finalidad de llevar a cabo transacciones, tanto de compras como extracción de dinero, de la tarjeta de débito.

Luego de que la entidad bancaria que le emitió la tarjeta de débito autorizara la solicitud de Gianina García, la misma compras y pagos en el exterior por un monto total de G. 20.384.547, entre el 4 de setiembre y el 04 de diciembre del 2021, específicamente en Estambul (Turquía) y Madrid (España), periodo coincidente con la detención de Sebastián Marset en Dubai.

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Antes de ello, el 3 de junio de 2021, Gianina García presentó su cédula paraguaya y habilitó en el banco Sudameris, una caja de ahorro en dólares y otra en guaraníes a su nombre. A dichas cuentas, el 9 de junio de 2021, Nicolás Díaz, sobrino de Federico Santoro, depositó sumas de US$ 5.000 y G. 30.000.000 en la sucursal del citado banco, sucursal de Ciudad del Este.

Por otra parte, Gianina García también recibió y utilizó para sí, una camioneta Mercedes Benz GLE 350 D 4M Coupe, modelo 2019, Rojo Lucifer, valorada en US$ 115.000, adquirida por escritura pública del 4 de agosto del 2021, por Jorge Antonio Giménez Bogado, imputado en rebeldía y persona de confianza del acusado Miguel Ángel Insfran Galeano, alias Tío Rico.

Ese automotor fue vendido por la suma de US$ 40.000 a otra persona, luego de que Gianina García abandonara el país de forma definitiva el 7 de junio de 2021. La operación se formalizó por escribanía el 15 de febrero de 2022.