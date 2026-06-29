Uruguay, Paraguay y Bolivia se comprometen a reactivar el Urupabol

En esta instancia, Bolivia asumió la Secretaría pro tempore del bloque y fue encomendada a adoptar "las medidas conducentes para coordinar el plan de acción anual", incluida la convocatoria del próximo encuentro entre sus miembros.

El comunicado difundido este lunes detalla que los tres países aprobaron una agenda de trabajo actualizada y que resolvieron "revisar y actualizar los instrumentos de creación del mecanismo de coordinación y cooperación de Urupabol".

Entre otros puntos, los países miembros acordaron que deben apostar por "la integración logística y portuaria" y facilitar la navegación regional.

Igualmente, los integrantes de Urupabol resolvieron "encomendar la pronta firma y perfeccionamiento de los Acuerdos de Servicios Aéreos entre los Estados Partes, así como el diseño de mecanismos que faciliten la movilidad humana segura".

También acordaron "priorizar acciones conjuntas destinadas a mejorar de manera integral las condiciones de vida, el acceso a oportunidades y el bienestar socioeconómico de las comunidades y poblaciones que habitan a lo largo de la Hidrovía Paraguay-Paraná", para que esta se consolide "como un motor de desarrollo humano sostenible".

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Según el documento, una prioridad para los miembros de este organismo, que fue constituido en 1963, es "consolidar la agenda de trabajo con el sector empresarial" y así promover "un entorno que dinamice las inversiones recíprocas y fortalezca el desarrollo de los flujos de comercio exterior.

El comunicado fue rubricado por los ministros de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, de Paraguay; Fernando Hugo Aramayo Carrasco, de Bolivia; y Mario Lubetkin, de Uruguay.