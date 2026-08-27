Al menos 180 muertos y casi 1.400 desaparecidos reportados por Nepal y China

Una masiva riada de lodo golpeó con fuerza el distrito de Rasuwa, en la provincia nepalí de Bagmati, y el colindante condado de Gyirong ( región autonóma del Tíbet), con imágenes de cámaras de seguridad mostrando cómo pequeños pueblos, embalses y puentes quedan completamente arrasados.

Estas son las últimas actualizaciones de datos e información de la tragedia en el Himalaya:

Las autoridades de Nepal anunciaron este jueves que han recuperado 177 cadáveres, que se suman a los 3 fallecidos reportados por la parte china.

Nepal elevó a 826 la cifra de personas desaparecidas tras la riada en la frontera con Tíbet, mientras China fija en 558 las personas con las que se ha perdido el contacto en el condado tibetano de Gyirong, lo que eleva el total provisional a nivel transfronterizo a 180 muertos y casi 1.400 desaparecidos, a la espera de datos cotejados formalmente entre Katmandú y Pekín.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, precisamente una de las zonas más golpeadas es el puesto fronterizo entre ambos países, un área de posible tránsito entre un lado y otro de la divisoria.

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Las autoridades chinas señalaron que los equipos de emergencia lograron evacuar a más de 360 residentes a zonas seguras.

Por su parte, el Nepal informó hoy de 123 rescatados, 29 de ellos extranjeros, sin precisar origen.

Entre los 558 desaparecidos reportados por China, 260 son extranjeros, según difundió el medio estatal CCTV, que no aportó un desglose de nacionalidades.

Por su parte, Nepal informó hoy de que hay 644 extranjeros entre los desaparecidos, por encima de los 403 reportados la víspera.

En la lista actualizada hoy figuran 178 indios, 65 estadounidenses, 35 australianos, 33 británicos, 25 canadienses, 51 malasios, 53 ucranianos, 9 singapurenses, 6 sudafricanos, 5 japoneses, 5 neozelandeses, 8 alemanes, 4 franceses, dos irlandeses, dos neerlandeses, 8 rusos y, según cifras oficiales en Madrid 4 españoles.

La zona es frecuentada por turistas por su belleza natural, que mezcla paisajes montañosos de la cordillera del Tíbet con valles donde desembocan ríos y afluentes, conectados por una red de carreteras estrechas, a menudo de un solo carril, que serpentean por el terreno. Esto dificulta llegar a superficies más elevadas.

Según la Policía nepalí, un total de 7.400 efectivos de la Policía y el Ejército permanecen desplegados en las zonas afectadas.

Las autoridades chinas, que controlan la región autónoma, no informaron hoy del total de efectivos desplegados, e indicaron que la lluvia, la inestabilidad de las laderas, los accesos dañados y los cortes de comunicaciones complican la búsqueda en el condado chino de Gyirong (Tíbet, suroeste), así como el riesgo persistente de nuevos desprendimientos debido al mal tiempo.

Las autoridades chinas también recurrieron a medios aéreos: un dron enviado desde la provincia vecina de Sichuan llegó durante la madrugada local del jueves equipado con una estación base móvil y comunicaciones por satélite.

Un avión trasladó asimismo desde dicha provincia a 111 rescatistas, material especializado y cuatro perros de búsqueda.

Estados Unidos ha enviado 500.000 dólares para emergencias y un asesor en respuesta a desastres.

Las autoridades siguen evaluando el origen de la riada, ya que en un primer momento se contempló como posibilidad un desbordamiento o ruptura de un lago glaciar en el Tíbet, pero también se aludió a un terremoto por parte del Gobierno nepalí.

El Servicio Geológico de Estados Unidos concluyó después que se trató de un deslizamiento de magnitud 5,2 y situó su origen a unos 55 kilómetros de al noroeste de Kodari.

Científicos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) han advertido de que los escombros arrastrados en la riada del Himalaya podrían generar represas naturales y provocar un segundo episodio catastrófico si se liberan. EFE