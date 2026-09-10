“Así terminó el mayor traficante de armas”: ministra argentina celebra extradición de Dirisio a Brasil

La titular de la cartera de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, se pronunció a través de la red social X (antes Twitter) tras la concreción del operativo de extradición que puso a disposición de la Justicia brasileña al empresario.

“Atrapado y extraditado. Así terminó Diego Dirisio, el mayor traficante de armas de Sudamérica, acusado de abastecer al PCC y al Comando Vermelho, dos de las organizaciones narcocriminales más peligrosas de la región. Intentó escapar de la Justicia de su país y esconderse en la Argentina. Lo encontramos, lo detuvimos y hoy lo sacamos de nuestro país”, señala el posteo de la alta funcionaria.

Atrapado y extraditado. Así terminó Diego Dirisio, el mayor traficante de armas de Sudamérica, acusado de abastecer al PCC y al Comando Vermelho, dos de las organizaciones narcocriminales más peligrosas de la región.



Intentó escapar de la Justicia de su país y esconderse en la… pic.twitter.com/oX6zcbvzi8 — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) September 9, 2026

De acuerdo con un reporte publicado por el diario brasileño O Globo, la Justicia Federal de Brasil acusa formalmente al empresario argentino de liderar la mayor red trasnacional de tráfico de armamento de Sudamérica, a través de la cual se habrían movilizado de más de 1.200 millones de reales (alrededor de 240 millones de dólares).

La causa radicada en los tribunales brasileños le atribuye además otros delitos como el lavado de activos, organización criminal y corrupción, esta última vinculada a la presunta red de sobornos con la que lograba eludir los controles estatales en la frontera.

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El caso Dakovo

Diego Hernán Dirisio, propietario de la firma International Auto Supply (IAS) con sede en Paraguay, era buscado en el marco del operativo trasnacional denominado Dakovo. Las investigaciones desarrolladas por autoridades de la región apuntan a que la red encabezada por el empresario importaba legalmente armas desde Europa (países como Croacia, Turquía, República Checa y Eslovenia) hacia territorio paraguayo.

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Posteriormente, el arsenal era desviado de manera clandestina y comercializado en el mercado negro hacia Brasil, beneficiando principalmente a organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).

Tras permanecer prófugo luego de los allanamientos y procedimientos ejecutados a finales de 2023, Dirisio y su esposa, la exmodelo Julieta Nardi, fueron arrestados en febrero de 2024 en la ciudad de Córdoba, Argentina, punto donde se inició el trámite judicial que culminó con su entrega a las autoridades brasileñas.

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