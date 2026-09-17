Paraguay abre nueva convocatoria para migración circular de trabajadores a España

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la cartera de Estado informó que esta jornada ofreció información a interesados en el departamento de Caaguazú (este), y continuará con el proceso de reclutamiento en otras zonas del interior del país.

Paraguay y España pusieron en marcha el programa de Migración Laboral Circular a mediados de marzo pasado, cuando 100 trabajadores agrícolas del país suramericano se trasladaron a Huelva, en la comunidad autónoma de Andalucía, para atender la alta demanda de mano de obra durante la temporada de frutos rojos.

Este centenar de trabajadores renovó sus contratos, por lo que el cupo de labriegos paraguayos en España con el programa de migración circular ascenderá a 300.

En un comunicado de prensa, el ministerio de Trabajo paraguayo señaló que la iniciativa tiene como uno de sus objetivos principales que los trabajadores incorporen "conocimientos y técnicas" agrícolas, que luego apliquen en emprendimientos locales al regresar al país.

Ambos países firmaron en julio de 2025, con ocasión de la visita del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, a Asunción, un memorando de entendimiento sobre migración circular, similar a los que ya existen con países como Ecuador, Honduras o Marruecos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con el programa, los trabajadores viajan a España con visas de trabajo y algunos gastos cubiertos por las empresas ibéricas, como el alojamiento o los billetes de avión.

Además, percibirán un monto diario que les permitirá enviar dinero a sus familias y dar los primeros pasos para abrir negocios propios en su país.