“Defiende Tu Voz en Internet”, lanzan servicio para enfrentar censura en plataformas digitales

“Defiende Tu Voz en Internet” se llama el servicio lanzado por la FIP, la Fepalc y Observacom, esta última, organización que promueve regulaciones y políticas públicas para ecosistemas informativos plurales y diversos, defender la libertad de expresión, entre otros.

Este servicio es de alcance regional, con el que buscan brindar apoyo y orientación a periodistas y otros trabajadores de medios de las organizaciones afiliadas a Fepalc en 13 países de América Latina y el Caribe que enfrenten restricciones, remoción de contenidos, suspensión de cuentas u otras afectaciones a su libertad de expresión derivadas de decisiones de las plataformas digitales.

Explican que el servicio virtual está en funcionamiento desde ahora, el cual es coordinado por Observacom gracias al apoyo de Luminate.

Detallan que el servicio brindará atención en línea ante casos concretos reportados por integrantes de los sindicatos y asociaciones de Fepalc en una primera etapa.

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Buscan dar respuesta ágil y personalizada ante censura

Agregan que el servicio busca ofrecer una respuesta inicial ágil y personalizada a quienes enfrenten, entre otras situaciones, la remoción o restricción de publicaciones, la suspensión de cuentas, la desmonetización de contenidos u otras medidas adoptadas por las plataformas en aplicación de sus normas internas.

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En este sentido, explican que el servicio atenderá acciones de censura privada derivadas tanto de decisiones directas de las grandes plataformas digitales, como de acciones abusivas de terceros que buscan silenciar el trabajo de periodistas y medios, afectar la circulación de contenidos periodísticos y el ejercicio de la libertad de expresión.

“Las grandes plataformas digitales se han convertido en espacios centrales para la producción, distribución y acceso a información periodística. Sin embargo, sus sistemas de moderación y aplicación de normas pueden adoptar decisiones sin considerar adecuadamente el contexto, el interés público o la naturaleza periodística de determinados contenidos”, señalan.

Indican también que a esto se suma el uso abusivo de los mecanismos de denuncia por parte de terceros, que puede derivar en restricciones igualmente perjudiciales para la libertad de expresión.

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Lo que busca el programa

Según dieron a conocer, ante estas situaciones de censura, el programa conjunto de apoyo permite que las y los afectados puedan comprender qué tipo de medida enfrentan, conocer sus derechos ante la censura privada en Internet y los mecanismos disponibles para defenderse, así como recibir orientación para presentar denuncias o apelar decisiones dentro de las propias plataformas.

Cuentan que la asistencia se articulará con herramientas ya desarrolladas por Observacom como Apelatrón (www.apelatron.org), una guía virtual automatizada que brinda orientaciones prácticas en los procedimientos de apelación frente a decisiones adoptadas por distintas plataformas digitales.

“Por el momento, el servicio no brindará asesoramiento jurídico ni representación en litigios ante la Justicia, pero en aquellos casos que, por su gravedad o características requieran una intervención jurídica, las organizaciones evaluarán individualmente las posibilidades de articulación con abogados, organizaciones aliadas u otros mecanismos de apoyo disponibles a nivel nacional”, aclarán.

Sostienen que la implementación de esta iniciativa permite comenzar a identificar y sistematizar los principales problemas que enfrentan periodistas y otros trabajadores de medios de las organizaciones afiliadas a Fepalc en su relación con las plataformas digitales, conocer qué tipos de restricciones aparecen con mayor frecuencia y evaluar la efectividad de los mecanismos de denuncia y apelación existentes.

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Base para fortalecer y ampliar programa

Detallan que esta experiencia del uso del servicio sirve como base para fortalecer y ampliar progresivamente el programa y buscar los recursos necesarios para incorporar nuevas herramientas y capacidades de atención a más periodistas, trabajadores y medios de comunicación.

“Defiende Tu Voz en Internet forma parte de una estrategia regional más amplia orientada a fortalecer las capacidades de las organizaciones de periodistas de América Latina y el Caribe para responder a las nuevas amenazas que afectan la libertad de expresión en el entorno digital”, observan.

De esta manera, FIP, Fepalc y Observacom buscan construir una respuesta práctica y accesible frente al creciente poder de las plataformas digitales sobre la circulación de información, y contribuir a que integrantes de sindicatos y asociaciones de Fepalc dispongan de mejores herramientas para defender su trabajo, sus contenidos y su derecho a informar, según afirman.

“Las personas que integren o estén vinculadas a una organización afiliada a Fepalc pueden comunicar su situación y solicitar apoyo desde este momento a través del formulario de contacto habilitado”, concluye en su comunicado conjunto.