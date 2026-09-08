Censura: diputados cartistas bloquean solicitudes de informes opositores

A criterio de varios diputados, la mayoría cartista en Cámara de Diputados censuró a discreción un total de 15 pedidos de informes y proyectos de declaración planteados por opositores, donde la principal víctima fue el diputado liberal de Ñeembucú, Diosnel Aguilera (PLRA, Frente Radical),que pidió informes sobre su departamento, que es feudo del vicepresidente de la República, Pedro Alliana.

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“Hay que agarrar y romper nomás ya todos los pedidos de informe de esta cámara. Hay que agarrar y pedirle permiso a los colegas de Honor Colorado para saber qué pedido de informe podemos hacer. Hay que agarrar y tirar nomás en el basurero nuestro trabajo que intentamos hacer semana a semana porque tenemos un grupo de colegas que tiene hilacha autoritaria y decide qué puede estudiar esta cámara y qué no puede estudiar esta cámara”, fustigó Benítez.

Antes, el líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Miguel Del Puerto simplemente leyó (sin justificar) su rechazo a 15 pedidos de informes planteados por opositores, para encubrir tanto a Alliana, como a ministros del Ejecutivo, puntualmente a la ministra de Obras, Claudia Centurión, al de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, entre otros.

“Es una vergüenza. No se nos paga el salario para venir a hacer este papelón donde venimos semana a semana a pedir informe sobre la situación de escuelas, sobre la situación de programas sociales sobre hambre cero. Sobre la impunidad en torno al tema de los 33 millones de dólares de sobrefacturación en el caso Pupitres de Oro”, insistió Benítez muy nervioso en su reclamo, rompiendo papeles ante sus colegas.

Varios diputados opositores sumaron su voz de hartazgo a bloqueos

Otra que no ocultó su hartazgo fue la diputada Leidy Galeano (Yo Creo), que le planteó a los cartistas que si tan dispensables son, que vengan todas las semanas ellos a dar quórum y ya no recurran a los opositores.

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Esto, ya que el único argumento de los cartistas, entre ellos Yamil Esgaib y Rodrigo Gamarra, es que “las mayorías mandan”.

“Se plagean otra vez que nosotros dejamos sin quórum; como si fuera que cinco ñatos locos acá somos mayoría y se quejan diciendo: ‘Ay, que la mayoría esto, que la mayoría lo otro’” y resulta que “un puto pedido de informe no puede no se puede aprobar en esta cámara”, disparó Galeano.

También se sumó a reclamo la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) que consultó si es que hay algún reglamento interno que diga que “si tu nombre es Diosnel y tu apellido Aguilera, no te pueden aprobar pedidos de informes”, por el ensañamiento que hay sobre él.

“Diosnel viene explicando cosas que nosotros vemos cuando transitamos, pero no escucho otra voz de Ñeembucú decir nada”, dijo Ortega, haciendo énfasis en que la otra representante de ese departamento Fabiana Souto (ANR, HC), la esposa de Alliana.

“¿Será que el cartismo no tiene ningún diputado influyente?, por favor, que hable en nombre de Ñeembucú y que tal vez le ayude a Diosnel a pedir los pedidos de informe para que por favor se aprueben de una vez por todas", sostuvo Ortega.

Por su parte, los diputados Rodrigo Blanco (PLRA, Nuevo Liberalismo) y Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) reforzaron con argumentos jurídicos el punto que desde el cartismo lo que hacen no solo es censura, sino una atentado contra el una facultad constitucional exclusiva del Congreso, consagrada en el artículo 192 de la Carta Magna.

“Todas las sesiones me acerco al líder de bancada de HC, Del Puerto y le digo: Mi querido amigo, ¿a qué te vas a oponer hoy?” Y acá tengo un listado, me dice él, ¿verdad? Entonces es mentira esto de que si nos vamos a hablar con ustedes van a aprobar lo que nosotros pedimos. Porque eso es mentira. Y la democracia, mis queridos amigos colorados, lo vengo sosteniendo hace mucho, no significa mayoría. Lean el preámbulo de la Constitución, democracia pluralista y participativa", le recordó Vallejo.

Lo hizo apelando a un tono bajo y amable, pero cargado de sarcasmo, para evidenciar que el problema no es como lo dicen, sino que el solo hecho de que hablen los opositores ya es motivo de censura para los cartistas.