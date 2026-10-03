Defensoría del Pueblo de Bolivia insta a elegir al fiscal general titular lo antes posible

La Defensoría expresó en un comunicado de prensa su "preocupación ante la situación que atraviesa la Fiscalía General del Estado y la necesidad de preservar el normal ejercicio de sus funciones".

Consideró "fundamental" garantizar las condiciones para el "adecuado cumplimiento" del mandato constitucional del Ministerio Público, que está encargado de defender la "legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercer la acción penal pública, bajo los principios de legalidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía".

La Defensoría exhortó a la Asamblea Legislativa "a convocar en el menor tiempo posible al proceso de selección y designación" del fiscal general, "conforme a las previsiones constitucionales y legales vigentes".

"La pronta definición de la máxima autoridad del Ministerio Público permitirá fortalecer la continuidad de sus funciones, contribuir a la seguridad jurídica y brindar mayor certidumbre a las personas que recurren a las instituciones encargadas de la administración de justicia para la protección de sus derechos", añadió.

Roger Mariaca fue detenido el miércoles, acusado por el Gobierno boliviano de supuestamente liderar una "organización criminal" para proteger al "narcoterrorismo" en el país.

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El viernes, el Parlamento aprobó una reforma que incorporó a la Ley de Organización del Ministerio Público un mecanismo para la "suspensión definitiva" del fiscal general cuando "se encuentre imputado formalmente y/o sujeto a una medida cautelar personal por delitos sancionables" con cárcel.

La norma fue promulgada de inmediato por el presidente del país, Rodrigo Paz, tras lo cual, el Legislativo volvió a sesionar para, primero, destituir a Mariaca.

Posteriormente, tras varias horas de deliberación, esta madrugada el Parlamento eligió como fiscal general interino al abogado José Armando Urioste, quien tomará juramento el lunes.

El Senado informó que Urioste permanecerá en funciones hasta que el Legislativo designe a un nuevo fiscal general titular mediante el proceso de selección establecido en la Constitución.

Mariaca fue elegido fiscal general para un periodo de seis años en octubre de 2024, por el anterior Legislativo, en el que tenía la mayoría el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

La detención del ahora exfiscal general ocurrió dos días después de que el Gobierno de EE.UU. lo incluyera en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándolos de ser "corruptos" y de "socavar Gobiernos elegidos democráticamente".

Mariaca, dos fiscales y un mayor de la Policía acusados por los supuestos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal comparecen este sábado ante un juez cautelar.