Alemania, Francia, R. Unido y otros cinco países rechazan sanciones de EEUU contra la CPI

"Como países comprometidos a respaldar la CPI, lamentamos y expresamos nuestro profundo desacuerdo ante el anuncio de sanciones", afirmó un comunicado emitido por Alemania, Dinamarca, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido.

Si las sanciones entran en efecto, advirtieron los firmantes, "tendrán un impacto significativo para la labor de la Corte, su personal y sus familias", que trabajan "cada día para llevar ante la justicia los más serios crímenes internacionales y para apoyar a sus víctimas".

Además, expresaron su aprecio a las medidas adoptadas por la CPI para prepararse ante iniciativas de este tipo, de manera que el tribunal pueda seguir cumpliendo con su mandato en base al Estatuto de Roma y subrayaron su "apoyo inquebrantable" en este sentido.

"Estamos tanto unidos en nuestro apoyo a la CPI como comprometidos a mantener un diálogo constructivo e inclusivo con Estados que no son parte [del Estatuto de Roma]", afirmaron los ocho países al término del breve comunicado, en alusión a EE. UU.

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes sanciones a la corte apenas horas después de que se conociera que el premio Nobel de la Paz había recaído en una de sus exjuezas, la sudafricana Navi Pillay.

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Hasta la fecha, EE. UU. ha impuesto sanciones a 17 personas vinculadas al tribunal, y aseguró que las medidas adicionales de hoy están encaminadas a "defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI".

En una rueda de prensa posterior a conocer la obtención del Nobel de la Paz, pero antes de que trascendieran las nuevas sanciones, la galardonada denunció los "ataques políticos" que buscan debilitar las instituciones del derecho internacional, aunque no nombró directamente a Washington.

Estos esfuerzos, según afirmó, provocan el riesgo de que puedan perderse los avances trabajosamente alcanzados desde los Juicios de Núremberg a los criminales de guerra nazis y de que se regrese así un mundo donde la fuerza y no la justicia determinan "qué sufrimiento es importante y cuál no".

Pillay también bromeó con la posibilidad de compartir el Nobel con Trump, que ha asegurado repetidas veces ser el más merecedor del galardón, en alusión al controvertido gesto de la ganadora del año pasado, la opositora venezolana María Corina Machado.

La Corte Penal Internacional es un organismo independiente fundado en 2002 para perseguir y juzgar crímenes de guerra, del que forman parte 125 países, incluidos todos los de la UE y la OTAN, excepto Estados Unidos y Turquía. Tampoco Israel, que ha felicitado a EE. UU. por la decisión, es firmante del Estatuto de Roma.