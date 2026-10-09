Paraguay, refugio fiscal y político de brasileños bolsonaristas, según reportaje internacional

Paraguay se consolidó en los últimos meses como un polo de atracción de inversiones y un refugio político para miles de ciudadanos brasileños alineados con sectores de la derecha y el bolsonarismo, de acuerdo con un reportaje especial publicado por el canal internacional France 24 Español.

El informe documenta el fenómeno migratorio y empresarial observado en la zona de la Triple Frontera, principalmente en Ciudad del Este y sus alrededores, donde diariamente se registran extensas filas de ciudadanos del país vecino en busca de obtener el permiso de residencia temporal o permanente.

Atractivo tributario y modelo de negocios

Según los datos citados por la cadena internacional, la baja presión fiscal de Paraguay constituye uno de los principales incentivos para la radicación de personas físicas y jurídicas.

Frente a la estructura tributaria de Brasil, los emprendedores e inversionistas destacan las ventajas del impuesto a la renta a una tasa del 10%, además de los beneficios que otorgan el régimen de maquila y las zonas francas locales, donde la carga impositiva para la importación y exportación resulta altamente competitiva.

Asesores corporativos y despachantes en la zona fronteriza señalaron al medio que decenas de pequeñas y medianas empresas de estados como San Pablo o Paraná han trasladado sus operaciones o cadenas de producción al lado paraguayo para optimizar costos operativos e industriales.

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Clima político y polarización

Además del factor económico, el reportaje subraya la marcada influencia de la coyuntura política brasileña. Gran parte de los solicitantes de residencia expresan su descontento con las políticas económicas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y fundamentan su decisión de emigrar en el temor a nuevos incrementos de impuestos o a una mayor intervención del Estado.

Entre los testimonios recogidos en las filas de espera para realizar los trámites migratorios, un ingeniero explicó los motivos que lo llevaron a cruzar la frontera junto a su familia:

“Estoy aquí por su culpa (de Lula), porque el país va mal, muy mal (...) Aquí nos hemos dado cuenta de que las condiciones fiscales son mucho más favorables, que podemos conseguir trabajo y contribuir de manera justa, recibiendo a cambio lo que nos corresponde por derecho”, manifestó.

Al igual que él, otros brasileños declararon que buscan “salvar lo poco que les queda” y “proteger su patrimonio” ante el temor de nuevas subas de impuestos o de un estancamiento económico en su país natal.

Por su parte, voceros y referentes del sector productivo y político en Paraguay remarcan que la política nacional de apertura al libre mercado, seguridad jurídica para el capital privado y fomento de la inversión extranjera continúa posicionando al país como un destino clave para el desarrollo de nuevos negocios en la región.

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La contracara: déficit en salud y el “espejismo paraguayo”

Pese a los incentivos económicos, el reportaje de France 24 también pone de relieve las limitaciones del modelo social y de servicios públicos en el país.

Marilene Sguarizi, una abogada brasileña radicada desde hace años en un exclusivo barrio privado del departamento de Alto Paraná y fundadora del Consejo de Representantes de Brasileños en el Exterior, advirtió sobre las dificultades con las que tropiezan muchos de sus compatriotas al llegar sin conocer la realidad local.

Sguarizi calificó de “espejismo” la idea de que la mudanza resuelve todas las necesidades y alertó sobre las carencias del sistema sanitario nacional. Según relató en el informe, ante una urgencia médica, los pacientes deben comprar por su cuenta desde los guantes hasta los medicamentos de primera necesidad debido al desabastecimiento en los hospitales públicos.

Como consecuencia, muchos de los brasileños recién llegados terminan cruzando de regreso la frontera hacia Foz de Yguazú para solicitar atención en el sistema de salud pública de su país de origen.

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