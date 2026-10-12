Ministro dice que sistema digital paraguayo se rige "soberanamente" tras sanción de China

"La infraestructura digital del Paraguay se rige por criterios técnicos y de seguridad nacional, decididos soberanamente. Ninguna sanción externa condiciona nuestras decisiones", expresó Villate en X en reacción a las sanciones anunciadas por China este lunes, que también afectaron al canciller de Belice, Francis Fonseca.

Villate aseguró que junto a Taipéi van a "acelerar cada proyecto conjunto", entre ellos el desarrollo de un centro de inteligencia artificial (IA) denominado 'Yguazú Digital', una universidad politécnica, un parque tecnológico y otras iniciativas que, según dijo, demuestran que Paraguay "decide y construye su futuro".

La Cancillería en Pekín denunció este lunes que algunos "políticos antichinos" de Paraguay y Belice han "apoyado obstinadamente" que sus naciones mantengan relaciones diplomáticas con la "región china" de Taiwán, una isla que China considera "parte inalienable" de su territorio.

En una conferencia de prensa, la portavoz de la Cancillería china Mao Ning acusó hoy a determinados políticos paraguayos y beliceños que "difundieron información falsa sobre ciberataques chinos" y "atacaron y difamaron a China", causando, según Pekín, un "impacto internacional negativo".

En julio pasado, los Gobiernos de Estados Unidos y Paraguay denunciaron que durante una "revisión conjunta de ciberseguridad" detectaron la infiltración de "múltiples actores de amenaza", vinculados a China, en los sistemas cibernéticos estatales del país suramericano, algo que fue rechazado por Pekín.

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A finales de septiembre de 2024, y durante otra revisión conjunta, Washington y Asunción informaron de que la red de ciberespionaje Flax Typhoon, ubicada en China, fue identificada "infiltrándose en los sistemas del Gobierno paraguayo", un incidente que el presidente Santiago Peña vinculó entonces con las relaciones diplomáticas vigentes con Taiwán.

Las sanciones contra Villate y Fonseca incluyen la congelación de sus bienes en China, la prohibición de transacciones con organizaciones y particulares chinos y el veto de entrada en China continental, Hong Kong y Macao.

En respuesta, el Gobierno de Paraguay rechazó este lunes las sanciones contra Villate y ratificó su "firme respaldo" a Taiwán.

Paraguay y Belice figuran entre los doce países que mantienen relaciones diplomáticas plenas con Taiwán, isla autogobernada cuya soberanía reclama Pekín y para cuya "reunificación" no descarta el uso de la fuerza.