Paraguay rechaza sanciones de China Popular al ministro Gustavo Villate

A través de una pronunciación oficial emitida este lunes en sus redes oficiales, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) de Paraguay cuestionó las sanciones administrativas y patrimoniales impuestas por la República Popular China contra el titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

Desde la Cancillería señalan que este tipo de medidas unilaterales generan fricciones innecesarias en el plano diplomático. Asimismo, el Poder Ejecutivo ratificó su respaldo a la República de China (Taiwán), reafirmando el compromiso del país con los principios y valores democráticos que sustentan la alianza estratégica bilateral.

El Gobierno del Paraguay rechaza las sanciones impuestas por China Popular al Ministro del MITIC, Gustavo Villate; que generan fricciones innecesarias con nuestro país. El Paraguay ratifica una vez más su firme respaldo a la República de China (Taiwán) y su compromiso con los… — Ministerio de Relaciones Exteriores (@mreparaguay) October 12, 2026

El pronunciamiento surge tras la formalización de sanciones por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China, que incluyó restricciones contra el ministro paraguayo Gustavo Villate y el canciller de Belice, Francis Fonseca.

Las represalias impuestas por Pekín contemplan el congelamiento de activos y bienes dentro de territorio chino, la prohibición a personas y empresas de dicho país para efectuar transacciones o alianzas con los afectados, además de la denegación de visados e ingreso a China continental, Hong Kong y Macao.

La reacción de Gustavo Villate

El ministro Gustavo Villate señaló que la medida era “previsible” y que responde a los importantes proyectos de cooperación tecnológica que Paraguay mantiene con Taiwán.

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Entre las iniciativas que habrían despertado la molestia del régimen oriental se encuentran la instalación del Data Center Binacional en Chaco’i, así como la invitación a la firma taiwanesa Foxconn para integrar el polo de inteligencia artificial “Yguazú Digital”.

Villate afirmó que estas restricciones no lo amedrentan y que las considera como una “medalla de honor”, subrayando que por indicación del presidente Santiago Peña se acelerará la agenda de desarrollo tecnológico conjunto con la isla.

“Por nuestra parte estamos muy tranquilos, vamos a seguir trabajando con los proyectos que tenemos y empujar con más fuerza esto”, expresó el titular de la cartera tecnológica.

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Condena desde Taipéi

Por su parte, el Gobierno de la República de China (Taiwán), a través de su representación diplomática en Asunción, expresó su “enérgica condena” a las sanciones promovidas por Pekín, calificándolas de “absolutamente absurdas” y de constituir una abierta injerencia transnacional que viola los principios del derecho internacional.

Desde la Cancillería taiwanesa remarcaron que el régimen de China continental pretende emplear la intimidación política para someter a naciones soberanas, reforzando la determinación de los países aliados de seguir defendiendo la libertad, la democracia y los derechos humanos frente al avance autoritario.

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