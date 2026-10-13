Taiwán denuncia la "coerción" de China tras las sanciones a ministros de Paraguay y Belice

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Chen afirmó que la Cancillería isleña sigue la situación "con gran preocupación" y ayudará a sus socios a responder, si bien no ofreció detalles concretos respecto a esa asistencia.

Chen subrayó que la comunidad internacional "reconoce" el hecho de que la República de China (nombre oficial de Taiwán) y la República Popular China "no están subordinadas entre sí", y defendió el derecho de la primera a mantener relaciones diplomáticas con otros países conforme al "principio de Estado soberano".

"A medida que crece la visibilidad internacional de Taiwán, China se verá cada vez más desbordada. ¿Acaso China va a sancionar al mundo entero?", aseguró el funcionario.

Chiu Chui-cheng, titular del Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán -el organismo gubernamental encargado de las relaciones con China-, manifestó por su parte que Pekín "está utilizando instrumentos jurídicos extraterritoriales para ejercer represión transnacional" contra los aliados de Taipéi, lo que constituye "un nuevo modelo de represión transnacional".

Con esta práctica, China "perjudica a otros sin beneficiarse a sí misma", aseveró Chiu, y agregó que las sanciones tan solo servirán para que la población taiwanesa "aborrezca aún más" el comportamiento del Partido Comunista chino (PCCh) y para que las relaciones a través del estrecho se distancien cada vez más.

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"Condenamos enérgicamente este comportamiento" y "habrá medidas de respuesta", advirtió el funcionario, de acuerdo a la agencia CNA.

Estas declaraciones llegan un día después de que Pekín anunciara sanciones contra el ministro paraguayo de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, y el canciller de Belice, Francis Fonseca, que incluyen la congelación de sus bienes en China, la prohibición de transacciones con organizaciones y particulares chinos y el veto de entrada en China continental, Hong Kong y Macao.

En una rueda de prensa rutinaria, la portavoz de la Cancillería china Mao Ning acusó a Villate y Fonseca de interferir "gravemente" en los "asuntos internos" del país asiático y de difundir "información falsa" sobre supuestos ciberataques de Pekín.

Paraguay y Belice figuran entre los 12 países que mantienen relaciones diplomáticas plenas con Taiwán, isla autogobernada desde 1949 y considerada por Pekín como "parte inalienable" del territorio chino.