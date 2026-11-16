La IA tiene “un gran potencial” y “un gran peligro”, dice jefe de ONU Clima

“La IA y otras tecnologías de frontera son un arma de doble filo”, dijo Simon Stiell en la presentación de un compromiso en torno a la inteligencia artificial en la ciudad turca de Antalya, donde se celebra la COP31 hasta el viernes próximo.

La anfitriona Turquía está promoviendo este compromiso.

Su objetivo es aprovechar el potencial de esta tecnología para encontrar soluciones al cambio climático -entre sus usos potenciales está la previsión de huracanes y la mejora de la eficiencia energética-, pero al mismo tiempo evaluar los riesgos que plantea en términos de consumo de agua y electricidad.

“Hemos llegado a un momento tecnológico tanto de gran potencial como de gran peligro”, dijo Simon Stiell.

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“No podemos pedirle a la gente que acepte facturas más elevadas, más contaminación que calienta el planeta, y una mayor desigualdad a cambio de promesas de un futuro mejor. Los beneficios de la IA deben superar sus costes cada vez mayores”, argumentó este alto responsable de la ONU.

Los centros de datos donde se entrenan los modelos de IA de las grandes empresas norteamericanas y chinas consumen ingentes cantidades de agua y energía, lo que ha desatado campañas en contra en países como Estados Unidos y Japón, y preocupación en India y Sudáfrica respecto a los proyectos de construcción de estas instalaciones.

Los vecinos que residen en zonas aledañas están indignados por la subida de la factura de la electricidad y la huella de carbono de estos centros gigantescos.

“Los CEOs y consejos de administración tienen que hacer un esfuerzo y alinear sus planes de negocio y de inversión con los acuerdos climáticos mundiales acordados”, dijo Stiell, que anima a las grandes empresas del sector a operar sus centros de datos con fuentes renovables.

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El ministro de Industria y Tecnología de Turquía, Mehmet Fatih Kacir, dijo que el compromiso recibió de momento 80 apoyos, pero no especificó si se refería a países y/o empresas.

A la COP31 de Antalya no asisten los máximos responsables de grandes empresas de la IA como Anthropic u OpenAI.

El texto voluntario promovido por la presidencia turca apela a “aumentar el porcentaje” de infraestructuras relacionadas con la IA que generen emisiones bajas o nulas de gases de efecto invernadero.

El texto incluye una lista de compromisos adicionales voluntarios, como “pedir a los proveedores de sistemas y servicios de IA que publiquen sus datos de impacto medioambiental y energético”.