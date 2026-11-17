El estudio de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, centrado en 2026, subraya que los ataques con drones se han convertido en una "característica definitoria de la guerra" y causaron más del 70 % de las muertes civiles confirmadas en los diez primeros meses de este año.

"Las líneas del frente cambiaron y las tácticas militares, en particular el uso de drones, evolucionaron, pero el sufrimiento insoportable que la guerra causa a la población sudanesa se mantiene constante", resume el documento de 21 páginas.

En el primer semestre del año, la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk documentó al menos 39 ataques de drones contra mercados, 20 contra vehículos civiles, 17 contra camiones cisterna y 16 contra instalaciones sanitarias.

También proliferaron los ataques con vehículos aéreos no tripulados contra centrales eléctricas e instalaciones de suministro de combustible, especialmente en las últimas semanas, con 29 contabilizados en 11 estados de Sudán sólo entre el 20 de octubre y el 4 de noviembre.

La oficina señaló que más de dos tercios de las víctimas civiles documentadas fueron asesinadas en la región central de Kordofán, uno de los principales frentes de hostilidades, aunque también se registraron en la occidental de Darfur y en zonas del centro y este de Sudán.

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También aclaró que la cifra de víctimas podría ser mucho mayor a las que ha podido confirmar.

La guerra civil, que enfrenta desde abril de 2023 al ejército de Sudán con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, ha causado 15 millones de desplazados y decenas de miles de muertos.