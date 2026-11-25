Los atacantes intentaron robar un vehículo blindado con objetos de valor antes de huir al supermercado, donde tomaron como rehenes a unas 30 personas, según autoridades.

Periodistas de la AFP vieron a varios agentes agachados a la entrada del almacén Éxito, con las pistolas desenfundadas, mientras los francotiradores tomaban posiciones en los tejados cercanos.

Para las 19:00 locales (00H00 GMT), diez rehenes habían sido liberados, según informó la policía a la AFP. Entre ellos, nueve son mujeres de edad avanzada.

Durante la noche, el despliegue de fuerza pública aumentó, con la llegada de personal de infantería de marina y el ejército.

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La toma de rehenes tiene lugar en Cartagena, una ciudad portuaria del Caribe famosa por su casco antiguo amurallado de época colonial, complejos turísticos de playa y cruceros.

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Según medios locales, el recién elegido presidente de derecha, Abelardo De la Espriella, viajará a la ciudad para asumir el mando de la operación.

Con el apoyo de Estados Unidos, adelanta una ofensiva contra la peor arremetida de grupos armados y narcotraficantes en la última década, pero la violencia no da señales de ceder.

“Esto va a salir bien para los secuestrados, no estoy tan seguro que salga tan bien para los bandidos”, dijo De la Espriella en una rueda de prensa.