La organización envió este mensaje con motivo de la conmemoración este viernes del primer Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado, proclamado el pasado septiembre por la ONU.

Se trata de "un paso importante para los derechos de las niñas, porque pone el foco mundial en unas prácticas nocivas que siguen afectando a millones de ellas. Pero sensibilizar no basta", advirtió Plan.

"Cada tres segundos, una niña contrae matrimonio antes de cumplir los 18 años. Se agota el tiempo para erradicar el matrimonio infantil en 2030 y ha llegado el momento de cumplir esa promesa", señaló la directora ejecutiva de Plan International, Reena Ghelani, en un comunicado.

La directiva humanitaria pidió a los Gobiernos que aprovechen este momento para pasar del reconocimiento a la acción, haciendo cumplir las leyes que protegen a las niñas, invirtiendo en su educación, dando voz a las mujeres en las decisiones de su vida y abordando las causas profundas del matrimonio infantil, una práctica que, recordó, aún no ha erradicado ningún país del mundo.

La ONG señaló que, aunque en el último cuarto de siglo la proporción de niñas casadas antes de los 18 años a nivel global ha bajado de una de cada cuatro a una de cada cinco, "el avance ha sido desigual y el matrimonio infantil sigue siendo una de las vulneraciones más persistentes de los derechos de las niñas".

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Asia meridional ha conseguido reducir de forma considerable el matrimonio infantil, mientras que América Latina y el Caribe no ha registrado ningún avance, según el informe 'Girl Goals'' de Plan International, UNICEF y ONU Mujeres publicado en 2025.

"Nos preocupa especialmente América Latina y el Caribe (...), donde el avance se ha estancado", dijo la directora general de Plan International en España, pese a logros legales concretos como la prohibición del matrimonio infantil en República Dominicana en 2021 y el veto del matrimonio y las uniones tempranas en Colombia en 2025.

La organización incidió en la necesidad de abordar de raíz las causas del matrimonio infantil, precoz y forzado, vinculados, además, a casos de violencia y a embarazos precoces, con importantes riesgos para la salud.

La pobreza es uno de sus principales motores. En los países más pobres, el 40 % de las niñas se casan siendo menores de edad, el doble de la media mundial, según el informe que Plan International publicó con motivo de los 15 años del Día Internacional de la Niña.

Los conflictos, las crisis climáticas, el hambre y los desplazamientos agravan el problema. "En esos contextos, la falta de ingresos y de acceso a la escuela, unida a la ruptura de las redes de protección, lleva a muchas familias, e incluso a las propias niñas, a ver en el matrimonio una forma de protegerse", indican.

Cambiar las desigualdades que permiten que el matrimonio infantil persista exige actuar a todos los niveles, dice la ONG, desde el apoyo a las niñas para que ejerzan sus derechos y el trabajo con familias y comunidades para cuestionar las normas de género dañinas hasta el refuerzo de las leyes, las políticas y los servicios que las protegen y asisten, e instó a los gobiernos a movilizarse.