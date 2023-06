Diabetes canina: diagnóstico y tratamiento

La médica veterinaria Rebecca Moreno, señala que la diabetes se presenta muy frecuentemente en los perros.

“Se da cuando el organismo no puede producir insulina o no puede utilizarla correctamente. Por ejemplo: Tipo 1 insulina-dependiente y tipo 2 no insulina-dependiente”. La profesional habla del tema y ofrece más información sobre está enfermedad.

¿Que es la insulina?

Es una hormona que básicamente hace que las células del organismo puedan aprovechar la glucosa para funcionar.

Animales predisponentes: Se da con frecuencia en animales mayores y de mediana edad

Causas

La diabetes canina puede producirse por factores de carácter genético o hereditario. O por falta de actividad física, mala alimentación etc.

¿Cuáles son sus síntomas?

El perro orina mucho .

Toma mucha agua, mas de lo habitual.

El perro come mas que antes pero no aumenta de peso.

Decaimiento , cansancio, el perro está poco activo.

Pelaje de mal aspecto.

Mala cicatrización de las heridas.

En algunos casos se da catarátas .

Vómitos, diarrea y convulsiones.

¿Cómo se diagnostica?

Con análisis de sangre u orina y por los síntomas.

Tratamiento

Va a depender del tipo de diabetes que presente el paciente, generalmente en perros es mas común la del tipo I o insulina dependiente la del tipo II es mas frecuente en animales obesos.

