Los nombres más populares de perros y gatos en América Latina: ¿tu mascota está en la lista?

Aunque la región todavía no cuenta con un padrón único de microchips para mascotas, los rankings publicados en los últimos años por municipios, colegios veterinarios y plataformas del sector en México, Argentina, Chile, Colombia y Brasil dibujan un patrón claro: los mismos diez nombres aparecen una y otra vez en los listados de perros y gatos más registrados.

Un mapa armado con microchips (y algo más)

La identificación electrónica de mascotas crece de forma sostenida en Latinoamérica, impulsada por ordenanzas municipales, campañas de tenencia responsable y la adopción formal desde refugios.

En ciudades como Santiago, Buenos Aires o Medellín es ya requisito habitual la implantación de un microchip vinculado a los datos del tutor.

En paralelo, registros de chapas municipales, plataformas de adopción y seguros para mascotas aportan otro insumo: el nombre. Es a partir de esos datos —parciales, dispersos, pero convergentes— que pueden trazarse tendencias regionales.

Los distintos listados locales consultados en la región coinciden en dos elementos:

Un reducido grupo de nombres se repite de forma casi calcada entre países.

Hay un claro cruce entre cultura pop, nombres “de persona” y guiños cariñosos ligados a la comida o al color del pelaje.

Los 10 nombres más repetidos: perros y gatos comparten favoritos

Entre los nombres que más se repiten en los registros de identificación de varios países, un protagonista sobresale: Luna. Es el nombre más común tanto en perras como en gatas en buena parte de América Latina, reflejando la misma tendencia que se observa en rankings de Europa y Estados Unidos.

A partir de los padrones y listados públicos disponibles, este es el grupo de diez nombres que aparecen con más frecuencia en perros y gatos en la región (sin orden específico):

Perros: los más frecuentes en registros latinoamericanos

Nombres de perro más repetidos:

Luna

Max

Coco

Rocky

Lola

Toby

Bruno

Nala

Bella

Simba

En perros, los nombres cortos, de dos sílabas y con vocales abiertas —“Luna”, “Coco”, “Lola”, “Toby”— se imponen por una razón práctica: son más fáciles de pronunciar y de reconocer para el animal.

Clásicos como “Max” y “Rocky” se mantienen vigentes pese al recambio generacional, mientras que “Nala” y “Simba” son hijos directos del universo Disney.

Gatos: de “Luna” a “Michi”

Nombres de gato más repetidos:

Luna

Simba

Nala

Milo

Michi

Coco

Pelusa

Tom

Garfield

Oreo

En gatos, además de repetir el reinado de “Luna”, aparecen patrones propios: “Michi”, una forma coloquial muy latina de llamar a los felinos, se cuela entre los más frecuentes, junto a nombres que evocan textura o aspecto (“Pelusa”, “Oreo”) y una cuota de nostalgia animada: “Tom” y “Garfield” son herencia de clásicos de la televisión.

Cultura pop en el comedero: Disney, superhéroes y series

Los listados de nombres también funcionan como un espejo de lo que se ve en pantallas. Personajes de películas, series y videojuegos se filtraron con fuerza en las últimas décadas.

De Disney y otros estudios de animación llegan “Nala”, “Simba”, “Elsa”, “Olaf” o “Bella”.

El auge de los superhéroes dejó su huella con “Loki”, “Thor” o “Wanda”, que empiezan a asomar en registros urbanos.

Series y fenómenos de streaming también aportan lo suyo, con apariciones de “Arya”, “Jon”, “Loki” o “Wednesday” en bases de datos revisadas en los últimos años.

Aunque no todos estos nombres entran todavía en el top 10, su presencia creciente en los registros más recientes señala la velocidad con la que las modas culturales impactan en la forma de nombrar a las mascotas.

Humanización: cuando el perro se llama como el sobrino

Otro rasgo común a los padrones de la región es la humanización: cada vez más perros y gatos llevan nombres típicos de bebés.

En registros de grandes ciudades latinoamericanas es fácil encontrar perros llamados “Emma”, “Olivia”, “Martina”, “Thiago” o “Mateo”, nombres que también lideran listas de recién nacidos en varios países.

El fenómeno acompaña una tendencia global: las mascotas dejan de ser “el perro de la casa” para convertirse en “hijos no humanos”, con todo lo que eso implica en cuidados, gasto y vínculo afectivo.

Esta humanización convive con un registro más lúdico y tradicional, particularmente fuerte en barrios populares: siguen apareciendo “Firulais”, “Fido”, “Negrito”, “Blanca”, “ Mancha” o “Bigotes” en los registros municipales, aunque lejos del top 10 masivo.

Sabores y colores: Oreo, Canela, Negro, Canuto

Los nombres inspirados en comida también tienen un lugar destacado, sobre todo en gatos, donde se repiten “Oreo”, “Canela”, “Cookie”, “Miel” o “Churro” en varios padrones.

El pelaje blanco y negro casi garantiza una probabilidad estadística de terminar llamado “Oreo” o “Dominó”.

Asimismo, en muchos países conviven patrones muy universales con marcadores locales:

En México son frecuentes variantes como “Canela”, “Chato”, “Güero”.

En el Cono Sur aparecen “Pampa”, “Cabezón”, “Chori”, “Moro”.

Una parte de estos nombres no entra en los rankings regionales porque muchas mascotas aún no están identificadas de forma oficial, pero son parte del paisaje sonoro cotidiano.

¿Entró al nombre de tu mascota a este ránking?