Decime cómo son las heces de tu perro y te diré cuán sano está

Qué se considera normal en las heces de perro

En un perro sano, las heces suelen ser marrón chocolate, húmedas pero firmes, con forma de “tronquito” y fáciles de recoger. La frecuencia varía, pero lo habitual es 1 a 2 veces por día.

Un cambio puntual tras un premio nuevo o un día de estrés puede ocurrir; lo importante es el patrón.

En clínica se usa una escala fecal de 1 a 7: 1 es muy duro y seco; 2 es firme y bien formado (ideal); 3 es blando pero aún formado; 4 a 7 ya describe heces pastosas o diarrea.

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El color: cuando la pista está a simple vista

El marrón suele indicar un tránsito intestinal normal.

Otras tonalidades merecen lectura cuidadosa: heces negras y alquitranadas pueden sugerir sangre digerida (urgencia veterinaria); rojo vivo suele ser sangre fresca por irritación del colon, parásitos o fisuras; amarillo anaranjado puede aparecer con dietas muy grasas o problemas de bilis; y las heces grisáceas o muy pálidas, especialmente si son voluminosas y brillantes, se asocian a mala digestión de grasas y requieren consulta.

El verde a veces se explica por hierba, pero si persiste puede indicar irritación intestinal.

Un tono blanco tiza puede aparecer por exceso de huesos en dietas caseras mal formuladas, con riesgo de estreñimiento.

Consistencia, moco y “accidentes” domésticos

La diarrea es el aviso más común. Si es leve y aislada, a veces se relaciona con un cambio brusco de alimento, comida de la basura o estrés (por ejemplo, una visita al veterinario o un viaje).

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El moco transparente o blanquecino puede aparecer cuando el colon está inflamado; si se repite, conviene descartar parásitos o intolerancias.

Heces muy duras, pequeñas o con esfuerzo al defecar sugieren deshidratación, poca fibra, dolor o incluso obstrucción. Y si el perro hace intentos frecuentes con poca cantidad, especialmente con sangre o moco, puede tratarse de colitis.

Señales de alarma: cuándo ir al veterinario sin esperar

Hay síntomas que no conviene “monitorizar” en casa: sangre abundante, heces negras, diarrea acuosa repetida, vómitos, decaimiento, dolor abdominal, fiebre, deshidratación, o diarrea en cachorros y perros mayores.

También si aparecen “granos de arroz” (posibles segmentos de tenia) o si se ven cuerpos extraños.

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Una regla práctica: si el cambio dura más de 24–48 horas, o si viene acompañado de mal estado general, toca consulta.

Qué puede hacer el cuidador y qué conviene evitar

Ante un cambio leve, lo más útil es revisar si hubo nuevos snacks, acceso a basura o un cambio de alimento; los veterinarios recomiendan que las transiciones sean graduales.

Evitá automedicar con antidiarreicos humanos: pueden ser peligrosos en perros. Si vas a la consulta, llevá una foto y, si es posible, una muestra fresca: para el veterinario, pocas cosas son tan informativas como ese dato que suele dar vergüenza mencionar.