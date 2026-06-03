Cataratas y pérdida de visión: consejos para cuidar los ojos de mascotas senior

Qué son las cataratas en los ojos y qué no

Una catarata es la opacidad del cristalino, la “lente” interna del ojo. Al volverse turbio, la luz deja de enfocarse bien y la visión se degrada. En perros mayores son frecuentes; en gatos, menos, pero pueden aparecer sobre todo asociadas a inflamación ocular.

Ojo: no todo “ojo blanquecino” es catarata. Muchos animales senior desarrollan esclerosis nuclear, un cambio normal del cristalino que vuelve el ojo azulado, pero suele afectar poco la visión. Diferenciarlo requiere examen veterinario con lámpara de hendidura.

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Señales de alerta que valen una consulta

En casa, las pistas suelen ser: tropiezos al anochecer, vacilación en escaleras, fallos al atrapar un juguete, mirada “apagada” o un reflejo blanco en fotos.

Si además hay entrecerramiento, enrojecimiento, secreción, frotado, pupila muy dilatada o pérdida de visión súbita, la consulta es urgente: puede haber dolor, glaucoma o uveítis.

Causas comunes en perros y gatos mayores

En perros, las cataratas pueden relacionarse con diabetes (a veces de inicio rápido), envejecimiento, predisposición genética o inflamación previa.

En gatos, cuando aparecen, con frecuencia conviene buscar una causa inflamatoria ocular de base.

En ambos, la salud general y el control de enfermedades sistémicas importan.

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Diagnóstico y tratamiento: la pregunta clave, ¿se operan?

La evaluación ideal la hace el veterinario y, si corresponde, un oftalmólogo veterinario. Además de medir presión ocular, puede indicar ecografía ocular y pruebas para valorar retina (por ejemplo, electroretinografía) antes de decidir.

La cirugía (facoemulsificación) es el tratamiento que puede recuperar visión en cataratas maduras, pero no todos los pacientes son candidatos.

Cuando no se opera, el objetivo es preservar confort y controlar inflamación asociada si la hay.

Evitá colirios “humanos” o gotas con corticoides sin diagnóstico: pueden empeorar infecciones o aumentar la presión del ojo.

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Cómo ayudar en casa a una mascota con visión reducida

La regla es simple: previsibilidad. Mantener muebles en el mismo lugar, bloquear accesos peligrosos a escaleras, sumar alfombras antideslizantes y luces nocturnas ayuda más que cualquier “truco”.

En paseos, arnés y ruta conocida; en casa, avisar con la voz antes de tocarlo y no sorprenderlo desde atrás reduce sustos y mordidas defensivas.

Si tu mascota senior cambia su forma de moverse o “se vuelve torpe”, pedí un chequeo: muchas pérdidas de visión se pueden frenar, y algunas se pueden tratar mejor cuanto antes.