Día Internacional del Yoga: estos son los beneficios del yoga con perros

Cada 21 de junio, el Día Internacional del Yoga invita a frenar un poco. Y en muchos hogares esa pausa ocurre con un testigo atento: el perro que se estira al lado de la colchoneta, bosteza cuando bajan las revoluciones y —sin proponérselo— acompaña.

De ahí surge el “yoga con perros” (a veces llamado doga): una práctica que puede fortalecer el vínculo y mejorar el clima emocional de la casa, siempre que se entienda qué es… y qué no es.

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¿El yoga “beneficia” al perro o es solo para humanos?

La evidencia más sólida se concentra en el efecto del estrés humano sobre los animales que conviven con nosotros: cuando la persona regula su respiración, baja la activación y sostiene rutinas predecibles, el perro suele responder con más calma. Un cuidador sereno toma mejores decisiones (paseos, juego, límites) y eso impacta en la conducta.

Para el perro, el beneficio principal no es “hacer posturas”, sino sumar un momento de baja demanda, contacto respetuoso y enriquecimiento tranquilo.

En perros ansiosos o muy excitables, esta escena repetida —manta, voz baja, movimientos lentos— puede convertirse en una señal de seguridad.

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Beneficios del yoga con perros para los humanos

1. Regulación real del estrés, no solo relajación momentánea. La práctica de yoga ya activa mecanismos fisiológicos de descenso del estrés, como la reducción del cortisol y la activación del sistema parasimpático.

Cuando el perro está presente, ese efecto suele amplificarse: su comportamiento tranquilo funciona como un anclaje externo que facilita sostener la calma y evita la dispersión mental.

2. Mejora de la adherencia a la rutina de bienestar. Uno de los mayores obstáculos del yoga es la constancia. La presencia del perro introduce un elemento de rutina compartida: horarios de práctica más estables, menor abandono y mayor continuidad.

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El animal actúa como recordatorio conductual, lo que favorece la formación del hábito.

3. Incremento de la atención plena (mindfulness). Los perros obligan a una práctica más realista del mindfulness. No es raro que interrumpan, se acerquen o cambien de posición.

Esa variabilidad entrena la capacidad de volver al presente sin frustración, un componente central del yoga aplicado a la vida cotidiana.

4. Reducción de la soledad y mejora del estado de ánimo. La interacción silenciosa con el perro durante una práctica calmada genera un tipo de compañía no invasiva.

Esto se asocia con aumento de oxitocina y disminución de percepción de aislamiento, especialmente en personas que viven solas o atraviesan estrés sostenido.

5. Mayor motivación para el movimiento físico. El yoga con perros puede funcionar como puerta de entrada a la actividad física. La dimensión lúdica y afectiva reduce la barrera psicológica del ejercicio, sobre todo en personas sedentarias o con baja motivación inicial.

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6. Mejora indirecta de la relación humano-perro. Aunque el beneficio es humano, la práctica refuerza la observación del comportamiento del animal. Esto mejora la lectura de señales (estrés, incomodidad, excitación) y puede traducirse en una convivencia más ajustada y menos reactiva.

7. Reducción de la autoexigencia. La presencia del perro introduce imperfección en la práctica: interrupciones, cambios de postura, distracciones. Lejos de ser un problema, esto reduce el perfeccionismo típico de algunas prácticas de bienestar y favorece una relación más flexible con el propio cuerpo.

¿Ya probaste hacer yoga con perros?