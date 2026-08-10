Estos juegos son ideales para estimular la inteligencia de tu perro y tu gato

Los perros y gatos, aunque tienen diferentes formas de jugar, ambos se benefician enormemente de actividades que desafían sus mentes y fortalecen el vínculo con sus dueños. Implementar estos juegos en la rutina de tus mascotas no solo mejorará su calidad de vida, sino que también te brindará momentos de diversión y conexión con tus peludos compañeros.

Lea más: El poder del juego compartido: por qué reír con tu perro o gato fortalece tu cerebro

Cómo estimular la inteligencia de tu perro

Rompecabezas para perros. Están diseñados para fomentar el pensamiento crítico y solucionar problemas. Mascotas de todas las edades pueden participar en estos juegos donde usualmente tienen que mover piezas o resolver un enigma para obtener un premio.

Juegos de escondite. Escondé juguetes o snacks en diferentes lugares y animalos a que los encuentren. Este juego es excelente para mejorar su olfato y sus habilidades de búsqueda.

Entrenamiento de obediencia. Más allá de las órdenes básicas, podés enseñarles trucos más complejos. Esto no solo estimula su mente, sino que también refuerza el vínculo positivo.

Lea más: Día Internacional del Gato: historia, curiosidades y qué dice la ciencia sobre estos animales

Lanzar y recoger. Aunque parece simple, este juego mejora la coordinación y la agilidad.

Además, con variaciones (como esconder el objeto), se puede convertir en una experiencia mentalmente estimulante.

Cómo estimular la inteligencia de tu gato

Cajas y obstáculos. Los gatos son naturalmente curiosos y disfrutan de explorar y acechar. Colocar cajas y otros obstáculos puede simular un entorno de caza.

Caza de luces. Utilizando un puntero láser u otro tipo de luz, podés fomentar el instinto cazador de los gatos. Aunque es importante permitir que terminen la “caza” dándoles un objeto físico que puedan atrapar.

Juguetes interactivos. Hay juguetes en el mercado diseñados para mantener a los gatos activos y estimulados, como los que tienen plumas giratorias u otros mecanismos que replican el movimiento de la presa.

Sesiones de juego controladas. Invertí tiempo en sesiones de juego activo donde uses varitas de juguete, pelotas o juguetes que les permitan saltar y concentrarse.

Beneficios de los juegos de estimulación en perros y gatos

Los juegos son excelentes aliados para mejorar salud mental. Ayudan a reducir el estrés y la ansiedad en mascotas. Además, reducen el aburrimiento de las mascotas y evitan que estas se comporten de manera destructiva.

Lea más: Cuáles son los mejores ejercicios de propiocepción para perros: cuándo y cómo

También fortalecen el vínculo humano-animal, pues a través del juego mejorás la relación y comunicación con tu mascota. Además, estos juegos estimulan el ejercicio físico de tu mascota.

¡A divertirse!