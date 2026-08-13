Mascotas
13 de agosto de 2026 a la - 09:37

Dieta canina: ¿los huevos son un buen alimento para los perros?

¿Los huevos son un buen alimento para los perros?
¿Los huevos son un buen alimento para los perros?Shutterstock

Los huevos aportan proteínas y micronutrientes útiles para los perros, pero su valor real depende de la biología detrás: cocción, dosis y estado de salud determinan si suman calidad nutricional o aumentan riesgos como infecciones o desbalances.

Por ABC Color

Qué aporta el huevo y por qué funciona

Un huevo es un paquete biológico diseñado para sostener desarrollo: proteínas de alta calidad (con aminoácidos esenciales), grasas, y vitaminas y minerales.

¿Los huevos son un buen alimento para los perros?
El huevo no “cura” ni reemplaza un alimento balanceado.

En perros, esto puede traducirse en soporte para mantenimiento muscular, piel y pelaje, y aporte energético.

La clave es el mecanismo: el sistema digestivo canino rompe esas proteínas en aminoácidos; si el resto de la dieta es completo, el huevo puede actuar como complemento sin desplazar nutrientes críticos.

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Pero el huevo no “cura” ni reemplaza un alimento balanceado. Su beneficio depende de contexto: un perro con dieta comercial completa no necesita huevos; uno con dietas caseras mal formuladas puede terminar con excesos o déficits si se “corrige” a ojo.

Crudo vs. cocido: el rol de las bacterias y una proteína llamada avidina

La discusión sobre “huevo crudo para perros” suele ignorar dos procesos biológicos.

¿Los huevos son un buen alimento para los perros?
¿Los huevos son un buen alimento para los perros?

El primero es microbiológico: Salmonella y otras bacterias pueden estar en huevos crudos o contaminarse en la manipulación. Algunos perros toleran sin síntomas, pero pueden enfermar o convertirse en diseminadores (un problema sanitario en casas con niños, mayores o personas inmunosuprimidas).

El segundo es químico-nutricional: la clara cruda contiene avidina, una proteína que se une a la biotina (vitamina B7) y reduce su disponibilidad. La cocción desnaturaliza la avidina, por eso el huevo cocido suele ser más seguro desde el punto de vista del balance vitamínico.

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Cuándo puede hacer mal: calorías, grasa y alergias

El huevo suma calorías; en perros con sobrepeso, cada “extra” cuenta. Además, en animales con antecedentes de trastornos digestivos o sensibilidad a grasas, el exceso puede favorecer episodios gastrointestinales.

¿Los huevos son un buen alimento para los perros?
Como regla práctica, si se ofrece, suele preferirse huevo cocido y en porciones pequeñas.

También existen alergias a proteínas del huevo: picazón, otitis recurrente o diarrea no son raras en perros predispuestos.

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Como regla práctica, si se ofrece, suele preferirse huevo cocido y en porciones pequeñas, ajustadas a tamaño, actividad y al resto de la dieta. Y si el perro tiene pancreatitis previa, enfermedades crónicas o dieta terapéutica, la decisión debería pasar por el veterinario o un nutricionista veterinario.