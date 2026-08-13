Dieta canina: ¿los huevos son un buen alimento para los perros?

Qué aporta el huevo y por qué funciona
Un huevo es un paquete biológico diseñado para sostener desarrollo: proteínas de alta calidad (con aminoácidos esenciales), grasas, y vitaminas y minerales.
En perros, esto puede traducirse en soporte para mantenimiento muscular, piel y pelaje, y aporte energético.
La clave es el mecanismo: el sistema digestivo canino rompe esas proteínas en aminoácidos; si el resto de la dieta es completo, el huevo puede actuar como complemento sin desplazar nutrientes críticos.
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Pero el huevo no “cura” ni reemplaza un alimento balanceado. Su beneficio depende de contexto: un perro con dieta comercial completa no necesita huevos; uno con dietas caseras mal formuladas puede terminar con excesos o déficits si se “corrige” a ojo.
Crudo vs. cocido: el rol de las bacterias y una proteína llamada avidina
La discusión sobre “huevo crudo para perros” suele ignorar dos procesos biológicos.
El primero es microbiológico: Salmonella y otras bacterias pueden estar en huevos crudos o contaminarse en la manipulación. Algunos perros toleran sin síntomas, pero pueden enfermar o convertirse en diseminadores (un problema sanitario en casas con niños, mayores o personas inmunosuprimidas).
El segundo es químico-nutricional: la clara cruda contiene avidina, una proteína que se une a la biotina (vitamina B7) y reduce su disponibilidad. La cocción desnaturaliza la avidina, por eso el huevo cocido suele ser más seguro desde el punto de vista del balance vitamínico.
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Cuándo puede hacer mal: calorías, grasa y alergias
El huevo suma calorías; en perros con sobrepeso, cada “extra” cuenta. Además, en animales con antecedentes de trastornos digestivos o sensibilidad a grasas, el exceso puede favorecer episodios gastrointestinales.
También existen alergias a proteínas del huevo: picazón, otitis recurrente o diarrea no son raras en perros predispuestos.
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Como regla práctica, si se ofrece, suele preferirse huevo cocido y en porciones pequeñas, ajustadas a tamaño, actividad y al resto de la dieta. Y si el perro tiene pancreatitis previa, enfermedades crónicas o dieta terapéutica, la decisión debería pasar por el veterinario o un nutricionista veterinario.