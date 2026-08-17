Salud animal: qué es la leptospirosis y cómo prevenirla en perros

Qué es la leptospirosis

La leptospirosis es una enfermedad causada por bacterias del género Leptospira. En perros puede afectar hígado y riñones, provocar hemorragias y, en casos severos, ser mortal. Además es una zoonosis: algunas variantes pueden transmitirse a las personas, especialmente si hay contacto con orina de un animal infectado o con superficies contaminadas.

La pregunta clave para cuidadores suele ser doble: ¿cómo se contagia un perro y qué puedo hacer hoy para reducir el riesgo? La respuesta es concreta: evitando exposiciones típicas (agua estancada, barro, zonas con roedores) y manteniendo al día la vacunación recomendada por el veterinario.

Cómo se contagia: del parque a la vereda después de la lluvia

La vía más común es el contacto de mucosas o heridas con agua, barro o suelo contaminados con orina de animales portadores (roedores, pero también fauna silvestre y otros perros).

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Investigaciones epidemiológicas han descrito un patrón repetido: los casos aumentan tras lluvias intensas e inundaciones, porque la bacteria puede persistir más tiempo en ambientes húmedos y la contaminación se dispersa.

Ejemplos: beber de un charco, jugar en zanjas, olfatear zonas con basura o entrar a terrenos baldíos con presencia de ratas.

Síntomas en perros: cuándo sospechar y no esperar “a ver si mejora”

La leptospirosis puede parecer, al inicio, una “gripe” inespecífica. Señales frecuentes: fiebre, decaimiento marcado, vómitos, diarrea, dolor muscular, falta de apetito.

Signos de alarma: ictericia (encías u ojos amarillos), orina oscura, mucha sed y micción, sangrados, dificultad respiratoria.

La evidencia clínica en veterinaria es consistente: el tratamiento temprano con antibióticos y soporte (fluidoterapia, control hepatorrenal) mejora el pronóstico, por eso la rapidez importa.

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Prevención basada en evidencia: vacuna + manejo del ambiente

La herramienta central es la vacunación contra leptospirosis, indicada sobre todo en perros con vida activa al aire libre, acceso a parques, campo o zonas con agua estancada.

Un punto clave, a veces omitido: la vacuna reduce el riesgo de enfermedad grave, pero no garantiza protección total, porque existen distintos serovares y la circulación varía por región. Por eso se recomienda un plan individual según el veterinario y la epidemiología local.

En casa y paseos, lo que más cambia el riesgo:

Evitar que el perro beba de charcos, zanjas o recipientes en la calle.

Higienizar patas y abdomen si volvió con barro (más aún si hay heridas).

Control de roedores: basura cerrada, comida de mascotas guardada, patios sin acumulación de objetos.

En zonas rurales, limitar acceso a corrales, bebederos compartidos y cursos de agua dudosos.

Si sospechás exposición: qué hacer en las primeras horas

Si tu perro tomó agua estancada o estuvo en un área con roedores y luego aparece decaimiento, consultá al veterinario el mismo día.

No mediques por tu cuenta: el diagnóstico suele requerir análisis de sangre/orina y, según el caso, pruebas específicas.

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¿Puede contagiar a la familia?

El riesgo existe, pero se reduce mucho con medidas simples: lavado de manos, uso de guantes para limpiar orina/diarrea, desinfección de superficies y evitar que niños manipulen zonas de micción.

Si el veterinario confirma leptospirosis, seguí las indicaciones sobre higiene y manejo domiciliario.