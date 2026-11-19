Cuando tu gato se lame para limpiarse, las papilas de su lengua (unos ganchitos de queratina que miran hacia atrás) se llevan el pelo suelto y lo empujan hacia el esófago. En los gatos de pelo corto, casi todo ese pelo cruza el píloro y sale con las heces. En los de pelo largo (persa, maine coon, mestizos con mucho subpelo) las hebras son más largas y se enredan en el estómago hasta formar tricobezoares.

Por eso, con estos gatos el cepillado previene obstrucciones digestivas y lesiones en la piel.

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¿Por qué los gatos de pelo largo juntan más bolas de pelo?

A diferencia de perros y personas, los gatos no tienen en el estómago complejos mioeléctricos migratorios potentes: esas contracciones que, durante el ayuno, “barren” hacia el intestino delgado lo que no se digiere. Sin ese barrido, las hebras largas se quedan pegadas a la mucosa del estómago.

Según estudios clínicos veterinarios sobre obstrucción intestinal por tricobezoares, como los de la Universidad de Sídney, los gatos de pelo largo tienen más riesgo de bloqueo en el píloro o el íleon.

Que tu gato vomite una bola de pelo de vez en cuando es normal; que lo haga seguido habla de una irritación crónica del estómago o de un tránsito lento.

Si deja de comer, hace arcadas sin vomitar nada o anda decaído después de varios días sin hacer caca, puede ser que el tricobezoar ya haya pasado al intestino y haga falta una cirugía.

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¿Qué pasa bajo la piel cuando se forman nudos?

El segundo problema está en la piel. Un nudo (o “fieltro”) es una masa dura de pelo muerto, grasa y piel descamada que tira de los folículos sin parar. La piel del gato es más fina y elástica que la nuestra. Cuando el pelo se apelmaza en las zonas de roce (axilas, ingles, detrás de las orejas, base de la cola), esa tensión duele, deja hematomas y no deja respirar a la piel.

Es común cepillar solo la capa de arriba. Así el pelo de la superficie queda lisito, pero la lanilla de abajo se aprieta contra la piel y se arman placas rígidas que retienen humedad y facilitan las infecciones por bacterias u hongos.

Si tu gato se pone arisco cuando lo acariciás en el lomo o los costados, lo más probable es que le duela la piel tirante.

¿Cómo cepillarlo y qué darle de comer?

Los protocolos de dermatología y medicina interna veterinaria recomiendan esto:

Cepillado por capas desde la raíz: separá el pelo con los dedos y pasá un peine metálico de púas anchas desde la base hasta las puntas; después usá una carda suave para sacar el subpelo muerto. Si hay nudos pegados a la piel, no uses tijeras en casa: la piel se levanta junto con el pelo y es fácil hacer un corte profundo.

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Fibra insoluble y humedad: según investigaciones sobre nutrición felina, la celulosa y otras fibras insolubles hacen que salga más pelo en las heces, porque arrastran las hebras sueltas antes de que se compacten en el estómago. Darle comida húmeda o poner más bebederos hidrata el bolo intestinal y ayuda al tránsito.

Higiene perianal y estrés: recortale un poco el pelo alrededor del ano para que no se acumulen heces ni aparezca dermatitis. El acicalamiento compulsivo suele venir de estrés ambiental o de dolor en las articulaciones; con rascadores y refugios en altura, el gato traga menos pelo de más.