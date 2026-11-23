Un pug adulto en su peso ideal, entre 6,3 y 8,1 kilos según la Federación Cinológica Internacional, necesita entre 350 y 510 kilocalorías diarias. Son unos 100 a 140 gramos de alimento seco, repartidos en dos tomas. Servirlo “a ojo” con un vaso medidor suele terminar en un exceso silencioso: en un perro de siete kilos, 15 gramos de más por día son más de un 10 % de calorías extra.

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Por qué unos gramos de más afectan su respiración

En el pug, el sobrepeso carga las articulaciones y favorece problemas metabólicos, pero además agrava su anatomía craneal. Es un perro braquicéfalo, de hocico achatado y cráneo corto, y sus tejidos blandos internos están comprimidos en poco espacio óseo.

Un estudio del Royal Veterinary College (RVC) con datos de VetCompass encontró que los pugs tienen 3,4 veces más probabilidades de ser obesos que otros perros.

Investigaciones sobre el síndrome obstructivo de las vías aéreas braquicefálicas (BOAS), publicadas en PLOS ONE y en el Journal of Veterinary Internal Medicine, hallaron que los perros obesos tienen 1,9 veces más riesgo de signos clínicos graves de obstrucción respiratoria que los de condición corporal adecuada.

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La grasa también se acumula alrededor de la faringe y el cuello, y estrecha una tráquea que ya es proporcionalmente angosta. El ronquido al dormir o el jadeo después de caminar dos cuadras en una tarde templada suelen tomarse por rasgos simpáticos de la raza. En realidad indican que el aire pasa con dificultad.

Cómo calcular la ración según su metabolismo

Las guías de la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA) desaconsejan guiarse solo por las tablas de los envases, que suelen sobreestimar lo que necesitan los perros de casa y sedentarios. Primero se calcula el Requerimiento Energético en Reposo (RER):

RER = 70 x (peso ideal en kilogramos)0,75

Para un pug de 7,5 kilos de peso saludable, el gasto basal ronda las 317 kilocalorías. Ese número se multiplica por un factor según su estilo de vida:

Esterilizado y poco activo: de 1,2 a 1,4 (380 a 440 kcal/día). La esterilización baja la tasa metabólica entre un 10 % y un 15 % por la caída de hormonas sexuales, así que mantener la ración previa a la cirugía lleva a subir de peso en pocas semanas.

Entero o con paseos diarios sostenidos: 1,6 (unas 510 kcal/día).

Para pasar de calorías a gramos, se mira la densidad energética en la etiqueta del alimento (suele estar entre 350 y 380 kcal cada 100 gramos) y se pesa la ración en una balanza de cocina.

Cómo saber si su peso es saludable más allá de la balanza

El peso en kilos no alcanza: hay pugs de estructura ósea más compacta y otros algo más altos. Los veterinarios usan la escala de condición corporal (BCS) de 1 a 9, donde 4 o 5 es lo óptimo.

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En casa sirven dos pruebas. Al pasar la palma por los costados del tórax, las costillas deben notarse sin presionar fuerte, pero no verse a simple vista. Y mirando al perro desde arriba, debe distinguirse una leve cintura detrás de las costillas. Si el lomo se ve cilíndrico o los premios superan el 10 % de las calorías diarias, conviene reajustar la ración con un veterinario.