En consulta, un sangrado que no se detiene tras sacar sangre o esterilizar a un gato siempre preocupa. Si el paciente es un gato persa de manto humo azulado y ojos amarillo verdosos, conviene sospechar del síndrome de Chédiak-Higashi (SCH), un trastorno genético autosómico recesivo. Une la pigmentación diluida del pelaje con fallas en las plaquetas y en el sistema inmunitario.

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¿Qué ocurre en las células de un animal con Chédiak-Higashi?

La causa es una mutación del gen LYST (también llamado CHS1), que regula el tráfico de lisosomas y otras estructuras internas de la célula.

En gatos persas, un equipo de la Universidad de California en Davis encontró una duplicación en este gen (estudio publicado en Scientific Reports en 2020) que impide que los orgánulos se formen y se transporten con normalidad.

Varias células acumulan entonces gránulos gigantes. En los melanocitos, la melanina se agrupa de forma irregular, lo que aclara el pelaje y el iris. En las plaquetas faltan los gránulos densos que permiten que se adhieran entre sí y formen coágulos. Los glóbulos blancos pierden parte de su capacidad para destruir bacterias.

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¿Qué razas y especies presentan esta condición?

En mascotas, el síndrome está documentado casi solo en líneas de gatos persas seleccionadas por el pelaje “humo azulado” (blue smoke) y los ojos claros, en lugar del cobrizo habitual.

Como la herencia es autosómica recesiva, el gatito se enferma únicamente si recibe una copia mutada de cada progenitor. Ambos suelen ser portadores sanos, sin síntomas.

El mismo mecanismo se describió en visones aleutianos (su piel gris azulada se cotizaba mucho, pero los animales sufrían infecciones con frecuencia), en bovinos Hereford y Wagyu (Japanese Black), zorros plateados, tigres blancos y hasta una orca en cautiverio.

En los perros, los mantos plateados responden a otras causas, como el gen MLPH, ligado a la alopecia por dilución de color, o la hematopoyesis cíclica del collie gris.

Qué puede notar el cuidador

Los primeros indicios suelen pasar inadvertidos hasta que hay un golpe leve o una cirugía. Un gato con SCH puede tener hematomas subcutáneos con facilidad, sangrado de encías al masticar o epistaxis después de un estornudo.

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La falta de pigmento en el ojo causa fotofobia, reflejo rojizo en la retina y mayor riesgo de cataratas juveniles, antes de los tres meses de vida.

El diagnóstico es sencillo: un frotis de sangre periférica o el examen microscópico del tallo del pelo muestran los gránulos gigantes.

No tiene cura, pero la mayoría de los gatos afectados vive una vida de duración normal si se mantiene en interiores, evita golpes y recibe control preventivo.

Antes de cualquier cirugía hay que avisar al equipo veterinario para que prepare transfusiones de plasma rico en plaquetas o suplementación con vitamina C.

Los animales afectados y sus progenitores deben salir del programa de cría.