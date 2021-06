Personal sanitario paga consecuencias de la desidia en los hospitales públicos

La desidia del Gobierno Nacional, que no da respuestas reales a las necesidades sanitarias de miles de paraguayos que luchan contra el covid-19 en los hospitales del país, no solo pone en riesgo la vida de los pacientes, sino también del personal de salud, que ya no sabe cómo responder.

La falta de insumos básicos, medicamentos, camas de internación y gas medicinal, son solo algunos de los problemas que deben enfrentar los trabajadores de la salud diariamente. A esto se suma la reacción a veces violenta de desesperados familiares de pacientes internados.

A raíz del último caso de violencia contra el personal de salud, ocurrido en el hospital del IPS en Ingavi y que incluso derivó en la pérdida de un bebé en gestación, médicos y enfermeras de diversas partes del país se pronunciaron ayer, exigiendo el cese de las hostilidades contra los profesionales que luchan contra el covid-19.

“Cada vez los casos de violencia registrados son más graves. No puede ser que recibamos agresiones de todos lados cuando lo único que pedimos es la colaboración de la ciudadanía. Estamos luchando con el cansancio contra la enfermedad y la falta de muchos elementos a la hora de la atención médica”, dijo la doctora, Gloria Meza del Circulo Paraguayo de Médicos.

Meza clamó que en los hospitales faltan otro tipo de trabajadores que apoyen el trabajo de los médicos, ya que “no es su obligación ver si hay oxígeno, ver si hay antibiótico, para eso tiene que haber otro tipo de personal”, refirió.

El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) realizó en el mismo sentido una manifestación frente al Materno Infantil San Pablo. También desde el Hospital de Clínicas y frente al IPS Ingavi hubo movilizaciones exigiendo que el Gobierno procuren un proyecto de ley que permita acabar con este tipo de hechos.

En el interior del país el personal sanitario también levantó la voz. En Ciudad del Este médicos realizaron un paro de dos horas para exigir resguardo en sus lugares de trabajo.

Por su parte el viceministro de Salud, Hernán Martínez, alegó que se están buscando los mecanismos para brindar atención y contención psicológica a los familiares de pacientes internados por coronavirus.

