Salud anuncia vacunación masiva con dosis Pfizer donadas por EE.UU

La vacunación anticovid, que a la fecha alcanzó a unas 850.000 personas, estaría llegando este sábado y domingo a los trabajadores esenciales y luego, en la brevedad posible, a la población en general. Sera posible mediante el arribo, este fin de semana, de 1.000.000 de vacunas Pfizer donadas por Estados Unidos.

Así comunicó ayer el titular del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), doctor Julio Borba, quien dijo a ABC que en una primera instancia los biológicos llegarán a trabajadores esenciales, como docentes, bomberos, policías, comunicadores y otros, y posteriormente -posiblemente desde el lunes- a la población en general.

“Todavía no es para todos. Va ser de forma ordenada y responsable, no una liberación total de vacunas. Será generacionalmente, con número de cédula, porque o si no se tendrá una aglomeración importante”, aclaró el ministro, al tiempo de anunciar que este avance en la inmunización será posible gracias a la donación realizada por Estados Unidos.

Se prevé que las 1.000.000 de vacunas Pfizer arriben a Paraguay el sábado en horas de la mañana.

Borba destacó que la logística de este antiviral es muy delicada, por lo cual se tendrá en cuenta el registro de interesados en la inmunización para enviar las dosis a cada vacunatorio. Aseguró sin embargo que en cada puesto se podrán inscribir quienes no sepan cómo hacerlo en la web, buscando así que la vacuna llegue a la mayor cantidad posible de personas.

Borba destacó además que no todos los vacunatorios del país tienen la capacidad logística para recibir este biológico. “Creemos que va a estar en cada cabecera regional y en los principales puestos de Asunción y Central”, refirió.

Viaje de negociación

En otro momento, Borba anunció que viajará este sábado a EE.UU. para negociar la compra de vacunas Janssen de una sola dosis, fabricadas por el laboratorio Johnson & Johnson

Por su parte, Norman Harrison, de la Distribuidora Policlínica, como representante en Paraguay del laboratorio Pfizer indicó a ABC que ya están completamente preparados para recibir las dosis, que serán resguardadas en el sector privado por la complejidad del sistema de almacenamiento de estas vacunas, que requieren una conservación de -80°.

Sobre si la totalidad de las vacunas Pfizer serán utilizadas, el viceministro de Salud, doctor Hérnan Martínez, indicó que todo dependerá de que el otro millón de dosis comprado por el Gobierno Nacional llegue antes de las cuatro semanas establecidas para la segunda dosis de esta plataforma.