Todas las cajas jubilatorias atraviesan por “situaciones”, sostienen desde Hacienda

La profesional dijo que tras la reunión, la propuesta desde el Ministerio de Trabajo fue de realizar comisiones técnicas que empiecen a trabajar sobre las distintas particularidades que se dan en la caja. “Por sobre todo hacer un pacto sobre parar un poco las cuestiones que podrían ser sujetas a revisión y tomar medidas legislativas para asegurar el sistema de seguridad social que está a cargo de las ocho cajas que están en el país”, manifestó.

En cuanto a la posible propuesta que se podría presenta, indicó: “Desde el Ministerio de Hacienda y antes de la pandemia ya se previó empezar a trabajar sobre un análisis y una revisión integral de la caja del sistema de jubilaciones que administra la Caja Fiscal porque tenemos un déficil que va en constante crecimiento. En el 2020 llegó a US$ 150 milones en un acumulado. Si bien la caja esta formada por varios sectores, sigue teniendo un sistema de reparto solidario y universal”.

“Los motivos del déficit son por ejemplo a heterogeneidad que existen en los regímenes que se aplican y las últimas leyes que fueron saliendo de los diversos regímenes que aplican para sectores específicos como patrulla caminera, médicos, sicólogos, etc”, explicó.

sector civil tenemos solamente déficil en el área que corresponde a los docentes del magisterio nacional y efectivamente ese déficil es cubierto por los otros sectores superabitarios, que en este caso es administración pública, magistrados judiciales y docentes universitarios. Mientras que en el sector no civil, compuesto por las Fuerzas Armadas, y la Policía Nacional, el déficit que genera estos sectores es cubierto por recursos del Estado, con impuestos”.

Ante la consulta de cómo se podría cubrir ese “agujero”, indicó: “En el úlitmo quinquenio tenemos un déficit acumulado de US$ 672 millones solamente en el sector de las fuerzas públicas. Hay que saber también que la cantidad de personas beneficiadas llega a 16.500 como máximo, eso representa el 0,002 % de la población. En el sector de los docentes, ese déficil fue creciendo de manera muy acelearada. En el año 2016 teníamos un déficit de US$ 42 millones y cerramos el 2020 con US$ 90 millones, más del 50% en cinco años”.

Del Padre insistió en que hay situaciones que hacen necesarias la revisión y ajustes, definir cual será la línea, la mejor acción, dependerá del análisis que se haga del sistema jubilatorio en su conjunto. Hay fallos judiciales que de manera aislada pueden tener efectos masivos que pueden afectar a la caja. “Si llegarámos a aplicar la actualización directa por ejemplo, en línea con los activos, en el caso del sector docente, le agregaríamos unos US$ 150 millones de déficit más llegando al año 2026. Solamente aplicando al sector docente la actualización considerando el mismo salario o el mismo aumento de salario”, indicó.

“No se puede decir que hay un culpable del déficil de la caja, pero existe el défici y es necesario que se proceda a una revisión integral del sistema de jubilaciones”, insistió.