“Presupuesto por resultados”, herramienta para la recuperación económica

La titular de la referida dependencia, que tiene a su cargo la elaboración del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN), habló ayer del tema en el seminario internacional virtual denominado: “Desafíos de la Hacienda Pública Post Covid-19”, organizado por el programa EUROsociAL+ y la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (GTO), según un informó la cartera fiscal.

Recalde afirmó que la pandemia permitió abrir espacios que ayudan a reconfigurar las ideas y fortalecer las alianzas que sirvan de apoyo a la estrategia de mejora de las finanzas públicas.

Mencionó que la experiencia demostró también que desde el ámbito presupuestario las respuestas posibles no son únicas, sino que compiten en visiones alternativas sobre qué tipo de modelo contribuiría en superar las crisis.

Estructura presupuestaria

La directora de Presupuesto expresó que, en Paraguay particularmente, la pandemia llegó cuando la gestión pública estaba dando un giro hacia la planificación y presupuestación por resultados. “Un año antes habíamos iniciado un arduo trabajo de cambiar todas las estructuras presupuestarias programáticas incorporando un enfoque hacia resultados en metas e indicadores”, puntualizó.

Durante su exposición en el panel “Modelos presupuestarios estratégicos”, indicó que el principal desafío es desarrollar capacidades que permitan el diseño de escenarios y la previsión del futuro para reducir las incertidumbres en un mundo pospandemia. En ese contexto, señaló que, si bien es difícil prever todo, las respuestas a las crisis siempre deben combinar acciones de largo y corto plazo.

Proponen fortalecer

A modo de conclusión, insistió en la importancia del presupuesto por resultados y manifestó que se debe fortalecer este camino, ya que en el caso de Paraguay permitió activar rápidamente acciones en materia sanitaria y económica a través del redireccionamiento de recursos, indica el informe de Hacienda.

El presupuesto por resultados, según Hacienda, es una metodología complementaria a la técnica del presupuesto por programas que permite orientar bajo los criterios de eficiencia, eficacia y equidad la asignación de recursos a la producción y entrega de bienes y servicios a los ciudadanos para lograr un cambio positivo en sus condiciones de vida.

Proyecto de PGN 2022

La Dirección de Presupuesto de Hacienda actualmente está en pleno proceso de elaboración del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2022, a partir de los anteproyectos que fueron entregados por las diferentes instituciones públicas.

En principio, la cartera pretende que el monto no supere el monto asignado para este año, por lo que había establecido que las entidades no podía sobrepasar el plan financiero que les fue asignado.

El presupuesto 2021 se inició con un monto de G. 92,2 billones (US$ 13.010 millones), pero al cierre del primer semestre se situó en G. 94,3 billones (US$ 13.310 millones), de esto G. 29,6 billones (US$ 4.183 millones) se financia con recursos del Tesoro.

Hacienda tiene plazo hasta el 1 de setiembre para presentar el proyecto de presupuesto a consideración del Congreso para su estudio.