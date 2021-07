Aumentan a 15 los vacunatorios que no controlarán terminación de cédula

Además del vacunatorio del autódromo Rubén Dumot (Ex Aratirí), desde mañana otros 14 puestos de inmunización no se regirán por el calendario establecido por terminación de cédula. En el resto se mantiene el calendario establecido, que mañana prosigue con las terminaciones 2 y 3. Hoy varios vacunatorios ya se vieron obligados a asumir esta posición, al tener que rechazar a varios que querían acceder a las dosis, mientras el ex Aratirí se abarrotaba de personas.