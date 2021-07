Subsidio a colectiveros aumentará aún más porque se incluirá la ganancia de empresas

A partir de setiembre de este año, el “Consejo Asesor de la Tarifa Técnica del Transporte Público de Pasajeros” también incluirá el lucro de los colectiveros en la tarifa del pasaje, con lo cual se aumentará aún más el precio del subsidio a partir de octubre, si se pretende mantener el pasaje en G. 2.300 y G. 3.400, respectivamente.

“La utilidad para las tarifas de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y setiembre es del 0%. En setiembre se establecerá cuál será la remuneración empresarial y ese pago será de manera progresiva en el último trimestre del año y primer semestre del año (2022)”, informó ayer al mediodía el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, en conferencia de prensa virtual.

Sin embargo, en los meses que mencionó el alto funcionario, el Estado cubrirá todos los costos operativos de las empresas como pago salarios de funcionarios, kilometraje recorrido por unidades, cantidad de pasajeros y buses, combustible, mantenimiento, entre otros gastos.

Esto pese a que es de público conocimiento que los transportistas no cumplen con las frecuencias, ni con las leyes laborales, e incluso regulan la cantidad de buses que circulan, lo que causa una aglomeración de pasajeros en los colectivos. Pese a esto, el Estado les desembolsará millones del dinero de todos los paraguayos.

El titular de Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, manifestó a ABC que lo que se hizo fue sacar el 18% que figuraba como rentabilidad o remuneración empresarial, pero que en contrapartida, lo que se realizó fue hacer que la prestación sea “sostenible” con la inclusión de los costos operativos en la tarifa técnica.

Señaló que cuando se incluya la ganancia de los transportistas, el monto del subsidio de nuevo deberá aumentar si se quiere evitar una suba del pasaje. “Todo lo que se agregue en la estructura de costos como sumatoria aumenta el precio del pasaje, sencilla es la ecuación”, expresó.

Se le insistió que varias empresas no cumplen con sus empleados y con las frecuencias, pero que igual cobrarán el subsidio por sus costos operativos y señaló: “Los que incumplan las leyes y no cumplen lo que tienen que cumplir se quedan fuera”.

Se les pagará por costos operativos que no cumplen

Gerardo Giménez, presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), señaló que el Estado cubrirá todos los costos operativos de las empresas del transporte público, pese a que las mismas no cumplen con requisitos básicos como el pago del salario que corresponde a los empleados, no realizan mantenimiento a los colectivos y no cumplen con las frecuencias.

“Ellos salen ganando porque cobrarán por cosas que no cumplen. Todas las empresas del transporte no cumplen con lo que deberían. Acá sufrimos nosotros los trabajadores y la ciudadanía por el pésimo servicio que se ofrece”, expresó. Asimismo, lamentó que el Viceministerio de Transporte regale dinero a los colectiveros.

No saben ni cuánto costará al Estado el aumento del subsidio

Se le consultó al viceministro Víctor Sánchez cuánto le costará al Estado el incremento del subsidio que cobrarán los transportistas por los meses de marzo y abril, pero dijo que eso recién se sabrá “una vez que las empresas presenten sus documentaciones”, con lo cual “tendríamos los números exactos”.

Según el documento, el pasaje de marzo en bus convencional queda en G. 3.264, lo que significa que se pagará G. 964 en concepto de subsidio por cada boleto, atendiendo a que durante este mes los usuarios seguían abonando una tarifa de G. 2.300. Anteriormente, la subvención por pasajero en los colectivos sin aire era de solo G. 55 por boleto, pero con este decreto se incrementa 1.652% (de G. 55 a G. 964).

Para el bus diferencial (con aire) la tarifa de marzo se estableció en G. 4.288 y se desembolsará un subsidio de G. 888 por boleto, pues los usuarios pagaron este mes una tarifa de G. 3.400 por cada viaje. Esto significa que la “asistencia” a los transportistas durante este período registra un incremento del 55%, pues antes se desembolsaba G. 575 por boleto.

Pero el mes con la mayor “ayuda” a los colectiveros se da con la tarifa que se estableció para abril, donde la tarifa convencional se fijó en G. 3.602, con un subsidio de G. 1.302, es decir, un incremento de 2.267% si se compara con el aporte estatal de G. 55 que se pagaba por cada pasaje antes de este decreto. En cuanto al bus diferencial, el precio del pasaje de abril quedó en G. 4.702, también con un subsidio de G. 1.302. En este caso, se registra un incremento del 126% respecto a lo que se desembolsaba anteriormente.

Por otro lado, Sánchez defendió el aumento del subsidio. “La tarifa técnica es el costo para que el sistema sea sostenible y sustentable en el tiempo, es lo que cuesta para que el sistema funcione. El monto de la tarifa técnica que estamos calculando sería por un servicio ya prestado, siempre será retroactivo”, expresó.

El alto funcionario aseveró que las empresas que no cumplan lo establecido por el Viceministerio a su cargo, en relación al rendimiento de los intervalos de frecuencia, no cobrarán el subsidio y que aquellas empresas que se encuentran con una mora de pago de multas correspondientes al mes de operación, tampoco percibirán la “ayuda” estatal.

Agregó que solo cobrarán los buses que trabajaron, verificados a través del Centro de Monitoreo del Billetaje por sus validaciones. “Estamos restableciendo el servicio y mejorando por zonas. Todos los días estudiamos cada caso y formulamos soluciones”, agregó.