César Ruiz Díaz afirma que los colectiveros no ganan “un guaraní” y que no hay reguladas

“Actualmente las empresas no tienen ganancias y no vamos a poder cambiar los ómnibus por lo menos hasta septiembre. Ahora abrimos el almacén para recaudar G. 100 y cuando cierre mi almacén voy a gastar G. 100, porque solo se me cubren los costos. Es así como estamos trabajando, sin que ganemos un solo guaraní, pero mis costos están cubiertos, esa es la explicación empírica de lo que estamos hablando”, expresó el empresario.

Fue su respuesta cuando se le preguntó sobre el acuerdo al que llegaron con el Gobierno, para que a partir de setiembre de este año, el “Consejo Asesor de la Tarifa Técnica del Transporte Público de Pasajeros” también les incluya el lucro en la tarifa del pasaje. Con lo cual se aumentará aún más el precio del subsidio a partir de octubre, si se pretende mantener el pasaje en G. 2.300 y G. 3.400.

“Vamos a ver en septiembre como evoluciona esto, porque tenemos que ser conscientes de que estamos en pandemia, la productividad económica está parada y el transporte no es el único sector afectado. Toda la unidad productiva recibió su manotazo con esta pandemia”, expresó.

Se llamará a silencio toda la vida si le demuestran reguladas, dice

Se le insistió a Ruiz Díaz que a los transportistas el Estado les cubrirá todos sus costos operativos, sin que siquiera cumplan con la frecuencia que tienen que cumplir y respondió: “Quiero saber dónde no se cumple, que alguien me demuestre a mí que no se cumple, y ahí me llamaré en silencio para toda mi vida. No hay un documento, ni una prueba técnica, ni un estudio técnico, que me demuestre a mí, con racionalidad y científicamente, que hay una regulada”.

Sobre esta afirmación se le recordó que hay multas pendientes que varias empresas no pagan en el Viceministerio de Transporte por reguladas y aglomeración de pasajeros y señaló: “Eso es lo que dice el Viceministerio, pero no todo lo que dice el Viceministerio es verdad. no todo lo que dicen es verdad, ojo con eso”, expresó.

Con la tarifa técnica del pasaje de los meses de marzo y abril, el Estado cubrirá todos los costos operativos de las empresas, como pago salarios de funcionarios, kilometraje recorrido por unidades, cantidad de pasajeros y buses, combustible, mantenimiento, entre otros gastos.

Sin embargo, es de público conocimiento que los transportistas no cumplen con las frecuencias, ni con las leyes laborales, e incluso regulan la cantidad de buses que circulan, lo que causa una aglomeración de pasajeros en los colectivos. Pese a esto, el Estado les desembolsará millones del dinero de todos los paraguayos.

Sobre este punto, Ruiz Díaz enfatizó: “En la tarifa técnica del pasaje se incluyeron costos que nunca estuvieron en la estructura y que tenían que salir del bolsillo del empresario, es decir, seguir soportando una operación a G. 2.300, pero hoy ya no es así, hoy se hace una operación a G. 3.602, G. 1.302 más que nos introduce dentro del equilibrio de costos debidamente documentados. Esto da la pauta de que estábamos trabajando por debajo del precio que se tenía que trabajar y no lo decimos nosotros, lo dice la tecnología, tras la aplicación del billetaje”.

Justamente, Gerardo Giménez, presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), señaló que el Estado cubrirá todos los costos operativos de las empresas de transporte público, pese a que las mismas no cumplen con requisitos básicos como el pago del salario que corresponde a los empleados, no realizan mantenimiento a los colectivos y no cumplen con las frecuencias.

“Ellos salen ganando porque cobrarán por cosas que no cumplen. Todas las empresas del transporte no cumplen con lo que deberían. Acá sufrimos nosotros los trabajadores y la ciudadanía por el pésimo servicio que se ofrece”, expresó. Asimismo, lamentó que el Viceministerio de Transporte regale dinero a los colectiveros.