Cuarentena a viajeros es “una equivocación”, afirma infectólogo

En conversación con ABC Cardinal, el Dr. Balmelli consideró como una equivocación la cuarentena obligatoria de 5 días y el doble test negativo para los viajeros que ingresen a nuestro país. Afirmó que lo que se debería buscar es contener el ingreso de la variante Delta y no tomar una medida “parcial”.

“Creo que es una equivocación que tomen una medida parcial. Primero hay que contener, que ese microbio no entre, que entre lentamente para que no se genere impacto”,

Además, el infectólogo refirió que no tiene “lógica” ni un impacto epidemiológico ejecutar la medida para los llegan al Paraguay por vía aérea, mientras existe un ingreso no controlado en las fronteras terrestres.

Afirmó que lo que se debería disponer es alternativas de control sanitario en las fronteras para contener o evitar el ingreso masivo de la variante Delta. En ese sentido, señaló que las medidas tienen que ser aplicadas de acuerdo a las características de la persona.

“Aquel individuo que ya tiene la doble dosis y ya tuvo covid tiene que tener un tratamiento diferente a aquel que no está vacunado o que no tuvo covid”, expresó. Agregó que las personas que completaron el esquema de vacunación -con doble dosis- se vuelven menos vulnerables a la enfermedad y se reduce su capacidad de transmisibilidad del virus.

Igualmente, el Dr. Balmelli manifestó que se debe pensar antes de tomar este tipo de decisiones sanitarias para evitar perder la confianza de la ciudadanía.

Por otra parte, indicó que para salir de “esta crisis” el Gobierno debe buscar vacunar contra la enfermedad a la mayor cantidad de personas a fin de superar el brote epidémico. “Acá la cuestión es conseguir vacuna y vacunar”, sostuvo.

Con respecto a la variante Delta, el Dr. Balmelli indicó que no tiene un impacto fuerte en cuanto a la condición de salud, pero refirió que lo que podría ocasionar, con una circulación comunitaria, es el colapso del sistema de salud por su alta transmisibilidad.

Además, dio a entender que la variante no tendría “intensidad” importante, considerando que ya existe una sensibilidad al virus por la “inmunidad natural” -de los ya contagiados- y ante la cantidad de personas vacunadas contra la enfermedad.

No obstante, refirió que podría provocar una nueva ola de la pandemia en nuestro país. Por ello, indicó que se debe tomar las medidas correspondientes y seguir con las medidas sanitarias atendiendo que un 20% aproximadamente de la población no querrá vacunarse en nuestro país.

Ante el anuncio de la cuarentena de 5 días y el doble test negativo para los que ingresan a nuestro país, desde el sector hotelero y de las aerolíneas se pronunciaron en contra, ya que consideran que la medida tendrá un impacto negativo en la economía nacional porque provocaría una disminución del flujo de turistas.

¿Circula la variante Delta en Paraguay?

Hasta la fecha, el Ministerio de Salud aún no detectó la variante Delta en nuestro país, por lo que no se confirmó aún la circulación comunitaria. No obstante, desde la cartera sanitaria están en “alerta” y continúan realizando la secuenciación del genoma para descartar el ingreso.

La semana pasada, en Argentina se informó de casos de esta rama del virus provenientes del Paraguay. Ante ello, desde Salud señalaron que se trata de dos personas que tuvieron un paso por nuestro país y agregaron que ya se encuentran realizando la trazabilidad de su recorrido a fin de realizar las verificaciones sanitarias pertinentes.