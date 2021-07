La transgresión del Anexo C, que beneficio Eletrobras, contó con la complacencia de directores y consejeros paraguayos

Entre 1985 y 1997, excepto 1991, Itaipú aplicó una tarifa inferior al costo del servicio de electricidad a pedido de los representantes brasileños, alegando dificultades económicas, con la complacencia de los representantes paraguayos, en clara violación al Art. IV.1 del Anexo C del Tratado, razón por la cual dejó de percibir US$ 1.757.128.833, generando una deuda ilegal de US$ 4.193.000.000. De esta manera, a medida que aumentaba el importe no facturado por Itaipú, se incrementaba la deuda con Eletrobras durante el periodo citado en US$ 11.765.363.000.