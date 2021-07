Velázquez, también a favor estudiar resarcimiento por Itaipú

Jactándose de que el gobierno de Mario Abdo fue el que dio luz verde al trabajo de la Contraloría, Velázquez se mostró abierto a que así como planteó ayer el canciller Euclides Acevedo, se pueda generar una discusión para reclamar sobre el perjuicio que para él es de un 50%.

Ahondando sobre qué sabe sobre esta situación, el segundo al mando del país refirió que se reunió con técnicos y que la generación de la deuda es debido a problemas del Brasil. Admitió que esta deuda fue cargada a los consumidores de la binacional. Recordó que en aquella época Itaipú usaba el 90 % de lo que generaba.

Citó también la posibilidad de que con Eletrobras se busque el resarcimiento por el beneficio adicional que esta obtuvo en detrimento del lado paraguayo. Cree que los directores lado paraguayo deberían remitir el informe de la Contraloría General de la República a sus pares brasileños.

Como en las últimas horas, se ratificó nuevamente en que se tiene que tipificar el delito que hubiere para castigar o no a los autores. Quedó dudando sobre los casos por la posible prescripción, lo que impediría un avance por parte de los fiscales.

Ante la consulta de varios medios de comunicación sobre la necesidad de revisar el tratado de manera íntegra y no solo el Anexo C, Velázquez sostuvo que es cuestión de convencer a la otra parte. No conoce actualmente el ánimo de los brasileños.

Velázquez hizo estas declaraciones durante la ceremonia en conmemoración del “Día del Ejército Paraguayo”, en el Cuartel General del Comando del Ejército, ubicado en el barrio Loma Pytã, de Asunción. En esta presentación se aprovechó también para la inauguración de un policlínico. Recordaron además a los soldados caídos en guerras y a militares fallecidos en esta pandemia.

Contraloría detectó una multimillonaria deuda ilegal

Hace tres días, la Contraloría General de la República (CGR) destapó “la olla”. El contralor Camilo Benítez presentó un informe de más de 100 paginas, en el cual se revela cómo el lado paraguayo siempre salió perdiendo en cuanto al precio de venta de energía eléctrica y las deudas que se fueron generando. El lapidario reporte indica que se violó el Tratado entre 1984 y 1996.

La deuda generada descubierta es de 4.193 millones de dólares. Desde la CGR dicen que hay dos teorías sobre cuándo se saldó esta deuda. Una es en el 2014 y la otra en el 2016, ya hace cinco años. “Lo llamativo no es solo que Brasil busque beneficios, sino que paraguayos fueron cómplices, lamentó el contralor.

Por otra parte, el Vicepresidente manifestó que los legisladores le dieron su palabra de que posiblemente se constituyan en comisión dentro de la plenaria. Esto para tratar el proyecto del gobierno denominado Ley de Consolidación Económica. Lo que vendría a ser un refuerzo de 365 millones de dólares para subsidios y fortalecimiento de créditos para sectores afectados por la pandemia.