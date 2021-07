ANDE pagó US$ 984,7 millones más a Itaipú porque la binacional no aplicó la tarifa del Tratado

Además, el documento agrega que entre 1998 y el 2002,, Itaipú le facturó US$ 11.014.117.329 a Furnas y Eletrosul, subsidiarias de Eletrobras, y que entre el 2003 y el 2020, le facturó a Eletrobras el monto de US$ 51.015.813.952. Si se suman las cantidades facturadas a las tres entidades brasileñas, se concluiría que el importe de US$ 62.029.931.281 es por el suministro de 2.973.763.739 Kw de potencia. En cambio, señala, “les debió facturar US$ 50.851.017.936 durante el mismo período de tiempo, de habérseles aplicado la tarifa de 17,10 US$/Kw. Por tanto, resulta una diferencia facturada de más a las empresas brasileñas por el importe de US$ 11.178.913.344.

Sin embargo, la Contraloría aclara que en el caso de Eletrobras y sus subsidiarias, no puede considerarse un perjuicio económico, porque es la consecuencia de su déficit económico reflejado en una tarifa por debajo del costo del servicio de electricidad entre 1985 y 1997 (a excepción de 1991) que a su vez, generó el aumento de la deuda de Itaipú con la misma Eletrobras, su principal acreedor financiero, hecho que más bien constituyó un amplio beneficio económico a largo plazo para la entidad brasileña.

En contrapartida, para la ANDE representó un detrimento económico el pago de más del importe de US$ 984.739.842, que se traslada a su población desde entonces y hasta la actualidad.

Diferencia de tarifas

La CGR compara la aplicación de la tarifa inferior a 17,10 US$/Kw durante los años 1985 – 1997 con la aplicación de la tarifa superior a 17,10 US$/Kw entre 1998 y 2020, que da una diferencia de US$ 940.764.728 facturada de más a la ANDE y una diferencia facturada de más a Eletrobras de un monto de US$ 9.465.759.624.

“Sin embargo, la gran diferencia entre ANDE y Eletrobras radica en que la Entidad brasileña, a la par que pagó de más el importe de US$ 11.178.913.344 durante los años 1998 – 2020, a su vez recibió de Itaipú, durante el mismo lapso la suma de US$ 18.222.473.214 en concepto de pago de intereses por el Contrato de Préstamo N° 1480/97, con el que Eletrobras le refinanció a Itaipú los saldos deudores de todos sus préstamos por el monto de US$ 16.225.001.360″, refiere el informe final. Además, resalta que el monto pagado en concepto de intereses es superior en US$ 1.997.471.853 al monto del capital refinanciado.

