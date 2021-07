Ministro defiende consumo y producción de carne: “Que no nos metan cosas raras”

Bertoni -quien participará en representación del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) de la cumbre alimentaria de las Naciones Unidas que se hará en Roma, Italia, desde este lunes 26- conversó con ABC sobre la postura que llevará a Europa. El ministro buscará defender, junto a sus partes de la región de América Latina y el Caribe, la producción de la carne, frente a la posición que tienen en contra los grupos ambientalistas principalmente europeos.

El titular del MAG reiteró su enfado porque las organizaciones no gubernamentales tienen, según dijo, el mismo peso que los Estados en las mesas de diálogo en torno a la producción y consumo de carne vacuna. Varias de estas entidades sostienen que esta medida contribuye a la generación de gases de efecto invernadero y, en consecuencia, del cambio climático.

Bertoni dijo que lleva la clara postura de defender la posición de los países de la región que forman parte del CAS, que nuclea a ministros de agricultura y ganadería de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay.

“Nos preocupa no solo ahora, sino de hace tiempo (…) que las ONG tiene el mismo peso de los Estados. No respetan nuestra condición de países. Paraguay genera el 0,02% de los gases de efecto invernadero. Somos el sumidero del mundo, nos quieren hacer responsables de una situación de la que no somos responsables”, afirmó.

El ministro también celebró que los países de la región asuman una posición consensuada, porque eso da mayor fuerza para la negociación en estamentos internacionales.

“A mí me molesta mucho cuando este tipo de organizaciones (Fundación Bill Gates) tienen el mismo nivel de presión o el mismo nivel de fuerza que los Estados 8 (…). Nos preocupan lo que dicen de la seguridad alimentaria, pero que no nos vengan a meter cosas raras (…) con ONG”, añadió.

Bertoni dijo que la cuestión del consumo de carne “es uno de los temas que está en agenda y preocupa”. “Tenemos que ordenar la cancha y ver el futuro que no nos impongan reglas a través de la ONG. Hay varios países preocupados por la injerencia de ONG en las políticas de consumo. En varias reuniones de diálogo no incluyeron a los productores”, lamentó. Finalmente, informó que Paraguay logró exportar carne y derivados por valor de US$ 1.020 millones en lo que va del año.

Paraguay figura entre los 10 mayores exportadores de carne bovina del mundo, por lo que se teme que se genere una narrativa contra el consumo de carne bovina que pueda trasladarse a otros foros con un mayor poder de decisión y afectar la economía del Mercosur y otras zonas.

Desde algunas entidades ecologistas indican que la producción y el consumo de carne aumenta la cantidad de gases de efecto invernadero y aboga por la paulatina introducción a los mercados del consumo de carne sintética.