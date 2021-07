Hay consenso en la EBY sobre necesidad de auditar la deuda y de la regularización institucional

El también expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos comentó sobre la conversación que tuvo con el actual mandatario Mario Abdo Benítez acerca de una eventual auditoría sobre la deuda de Yacyretá, a la vez de iniciar negociaciones para plantear la deuda cero del ente.

Sobre este punto, el jefe técnico de la Entidad Binacional Yacyretá, Ing. Leopoldo Melo, pidió que la EBY se vuelva una empresa seria y, sobre todo, que la administren sus propietarios como socios paritarios. “Ya demasiado golpeada está la entidad, necesitamos el ordenamiento de toda la situación económica y técnica”, dijo.

Agregó que en 10 años se necesitará más energía y que para eso se requerirá ampliar la central y asi prepararnos para el futuro con más potencia. “Están en juego tres unidades más en la Central, que son casi 480 megavatios que queremos ampliar y en este momento necesitamos invertir en eso. porque si no lo hacemos ahora, los 10 años pasan rápido”, advirtió.

Sin consejeros del lado argentino

El Ing. Melo añadió que es necesario, para recuperar la institucionalidad del ente, completar la nómina de consejeros argentinos del máximo órgano de administración de la entidad binacional, porque hasta la fecha el actual gobierno argentino, desde su llegada al poder, no designa a sus consejeros. “No se puede aprobar cosas sin acuerdo del Consejo, estamos con ese déficit; es urgente la conformación del Consejo, son las máximas autoridades”. Agregó que actualmente lo se limitan a retener todos los documentos que debe aprobar el Consejo”.

Duarte Frutos recordaba hace unos días que hasta hoy los argentinos no designan a sus consejeros. “Ya hemos recurrido a la Cancillería, hemos conversado con el director Ignacio Barrios Arrechea y no quiero opinar, pero no me explico por qué el gobierno argentino hasta ahora no nombra consejeros. Esto se maneja a nivel de Cancillería, porque es una decisión del presidente de la República de Argentina, él debe nombrarlos. Nosotros tenemos todos los consejeros, pero no tenemos contraparte, y es grave eso”, decía.

Desorden y auditoría

“El desorden le interesa y le conviene a los argentinos, porque mientras no se arregla la contabilidad, no podemos hacer nada, es una empresa en stand by”. Es por eso que insistió que se necesitan hacer muchas más inversiones y recuperar la institucionalidad económica y técnica de la entidad binacional.

“Para una auditoría de la deuda de Yacyretá, es necesario tener un acuerdo con el gobierno argentino para acceder a los documentos. La Contraloría ya empezó a auditar en algún momento a Yacyretá, pero los argentinos no quisieron suministrar los documentos que pedía la CGR. Entonces tenemos que volver a gestionar entre las altas partes, porque es binacional, y los dos tienen que estar de acuerdo con una auditoría”, comentó el jefe técnico.

En ese sentido agregó que con este gobierno se quiere ver la posibilidad de realizar esa auditoría porque hay conciencia entre todos para gestionar el pedido a través de la Cancillería. “Estamos empezando a mover esto, tenemos que debatir bien el tema y buscar una estrategia para sentarnos y conversar con los argentinos. Es necesaria una nueva negociación con la Argentina para regularizar todos los estados contables, técnica e institucional”, concluyó.