Para el senador “Kencho” Rodríguez, la presentación del contralor fue para lograr el “rekutu”

Desde su óptica, lo que ocurrió ayer en el Senado con la exposición del contralor general de la República Camilo Benítez sobre el informe final del examen de la deuda de Itaipúl, el senador Rodríguez (Frente Guazú), expresidente de la ANDE y, por ende representante de la institución en el Consejo de Itaipú, manifestó que para él “fue una presentación de candidatura del actual contralor a su rekutu”.

“Él hace un trabajo de auditoría, dice; no informa a los auditados, ni a Itaipú, ni a ANDE del resultado de esta auditoría para su descargo”, cuestionó. “Entonces él hizo un show”, añadió en llamativa llamtiva coincidencia con el oficialismo, del gobierno y de Itaipú, y no precísamente con sus compañeros del Frente Guazú, especialmente con los que representan al Frente en el Parlasur.

Agregó que él nunca escondió que la deuda de US$ 4.193 millones existiera, porque ese compromiso financiero ya estaba en los asientos contables de la Itaipú cuando llegó a la presidencia de la ANDE (en 1997). “Siempre estuvo ahí y teníamos que solucionar el problema de esa deuda o si no íbamos a llegar al 2023 con una deuda de la Itaipú Binacional a Eletrobras de US$ 60.000 millones, o sea, la represa para los brasileros, porque los préstamos estaban en moneda brasilera y teníamos un índice de inflación galopante”, reiteró Rodríguez.

Sobre el encuentro con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, informó que fue para hablar sobre su proyecto para la reactivación de Líneas Aéreas Paraguayas (LAP), “ya que se vio en esta pandemia la necesidad de volver a contar con alas propias, por lo menos para traer vacunas”.

También conversaron sobre la presentación que hizo en el Senado para la revitalización de Acepar, “que demostró la importancia en el suministro de oxígeno y funcionando con una planta de agua de 90.000 m3/h”.

Además hablaron del ferrocarril Carlos Antonio López. Recordó que en la época del gobierno de Fernando Lugo se había adjudicado la reposición norte del ferrocarril y “que ahora se está moviendo después de muchos años”. “El río Paraná y el río Paraguay, sin agua, y el único método que tenemos para sacar carga hasta Buenos Aires es el ferrocarril”, finalizó con conversación con los periodistas..

