“Yo soy responsable del arreglo de la deuda de Itaipú”, sostuvo “Kencho” Rodríguez en el Congreso

“Yo soy el responsable del arreglo de la deuda de Itaipú, yo, Miguel Fulgencio Rodríguez, como presidente de ANDE, propietaria del 50% de la Itaipú Binacional. Y estoy orgulloso del trabajo hecho en Itaipú con muchos compañeros”, expresó el senador y actual miembro de la Comisión Nacional para el estudio y acompañamiento de las negociaciones de la revisión del Anexo C de Itaipú Binacional.

Recordó que ingresó a la estatal eléctrica en 1981 y que la construcción de la represa de Yacyretá arrancó en el año 1983. “Fui presidente de la ANDE, la mejor empresa del país hasta hoy, entre 1993 y 1997″, resaltó.

Durante su alocución señaló que la deuda vencida, de US$ 4.193 millones, está en los asientos contables de la Itaipú Binacional. “Estaba cuando yo llegué, no es un invento, estaba porque se aplicó mal en el año 1987 (1086, abril), lo que dicta el Anexo C”, dijo.

Agregó que fue impactado gravemente por el “plan real”. “Esto estaba, 250 contratos de préstamos tenía la Itaipú en reales, indexados. El Brasil, con una crisis económica, financiera terrible, con índices inflacionarios del 90%. El Paraguay después del funcionamiento en el 86 de las primeras máquinas, hasta el 1992, no recibía ningún solo dólar por la calamidad financiera y económica en el que se desenvolvía Itaipú Binacional”, rememoró.

Destacó que en 1997, le dijeron a los brasileños: “Basta del crecimiento indebido de la deuda de Itaipú con Eletrobras. Basta del real”. “Le propusimos dolarizar todas las deudas y eso hicimos. ¿Ustedes creen que fue fácil hacer eso? Porque a los brasileros les interesaba llegar al 2023 con una deuda estimada de Itaipú a Eletrobras del orden de US$ 60.000 millones. Hoy la deuda de Itaipú al 2023 será cero”, manifestó.

Agregó que la deuda de US$ 4.193 millones existió y fue refinanciada y dolarizada al 4,1% y fue totalmente pagado en el 2001. “Los otros créditos de Eletrobras, de US$ 12.000 millones y algunos créditos con el Club de París o bancos suizos fueron tirados hasta el 2023″, añadió.

Rodríguez comentó que el primer préstamo que se tomó en Itaipú binacional fue en el año 1975, con vencimiento en 1979, proyectando que la primera máquina entraría a operar en el año 1983, lo que no ocurrió. “Primera máquina, en 1985; primer estudio tarifario, en 1986, sobre dos máquinas; US$ 14,75 kw. El Brasil pide que se baje a US$ 10 el kw, el Paraguay acepta. Está escrito en las actas de Itaipú Binacional, nunca se ha escondido, y aquí comienza el crecimiento de la deuda, desde el año 79″, detalló.

Luego dijo que en 1991 se produjo el primer arreglo de la cuenta de Itaipú, que tampoco funcionó. “La deuda seguía creciendo y en 1997 le dijimos a los brasileros, dolarizar la deuda. ¿Ustedes creen que ellos querían dolarizar la deuda? Se sentaron obligados cuando las concesionarias de Eletrobras ya debían a Itaipú más de US$ 5.000 millones y la ANDE, US$ 300 millones; nadie pagaba ni un dólar de remesa al Paraguay”, apuntó.

El senador reiteró que la dolarización y la tarifa fijada en 1997 hasta el 2023 sirvieron para que la deuda sea cero. “En el 2023, la ANDE incorporará a su activo una empresa valorizada en US$ 30.000 millones, el activo actual de todo lo que ustedes ven, los focos, los cables por toda la república, de la ANDE, es US$ 2.000 millones”, argumentó.

“Traidores a la patria, mercenarios, corruptos”, ironizó. Y agregó que “este arreglo posibilitó que la ANDE contrate potencia desde el 2003 hasta ahora” y que hasta el 2023 va a producir ahorros a la ANDE del orden de los US$ 5.000 millones, que le posibilitó mantener su tarifa inamovible por 17 años. “Esta tarifa permite que 480.000 personas, familias, estén hoy en el estamento social y paguen una energía eléctrica menor que G. 30.000, un ahorro de US$ 5.000 millones”, dijo.

El primer estudio de auditoría se hizo en la época del presidente Fernando Lugo y fue terminado por Airaldi, fue remitido a la ANDE y a Itaipú Binacional, recibido por Efrain Enriquez Gamon y terminado de ser firmado por Velázquez.

Cuestionó el documento del informe final de la Contraloría, diciendo que es “copy-paste” del informe del anterior contralor, Octavio Airaldi, “con algunos aditamentos”.

“Vienen a descubrir la pólvora de que existían los US$ 4.193 millones. Pero claro que existía, siempre existió y les dijimos a los brasileros basta. Los números que acabo de dar, la negociación, falta negociar más, está bien, está mal, no sé, es lo que pudimos hacer, pero nunca en detrimento de la República del Paraguay, nunca, por eso estamos aquí, de frente, limpio, patriota, orgulloso de nuestro trabajo”, finalizó Rodríguez.

