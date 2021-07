Sigue subiendo precio del ganado, llega a US$ 3,75 por kilogramo

El informe de precios del ganado pagado por los frigoríficos de exportación a la fecha subió a US$ 3,75 por kilogramo, US$0,10 más que la semana pasada, e incluso algunos productores lograron mayores cotizaciones de hasta US$ 3,84 por kilogramo, según la información difundida por la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

La cotización actual del ganado se va acercando cada vez más al récord histórico en el Paraguay, que fue alcanzado en agosto de 2011, época en que se cotizó a US$ 4,22 por kilogramo al gancho.

Acorde con las explicaciones de referentes del sector industrial, los altos precios del ganado se dan porque la demanda internacional por la carne sigue siendo alta; y porque Argentina y Brasil disminuyeron mucho su faena, lo que beneficia a nuestro país.

Unas 200.000 cabezas en julio

Según datos del Senacsa ya se han exportado más de 200.000 toneladas de carne a los diferentes mercados por aproximadamente US$ 1.000 millones en valor, a mediados de este mes y se proyecta otro mes con mucho volumen de faena de bovinos.

El titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), doctor José Carlos Martin, había proyectado días atrás que espera un registro de más de 200.000 cabezas para julio.

El precio del novillo gordo en Paraguay superó, luego de mucho tiempo al registrado en Argentina, donde el la cotización está en US$ 3,70 por kg.; en Brasil, en US$ 3,92 por kg. y en Uruguay, en US$ 4,35 por kg.

Un hecho que se debe destacar es que los buenos precios de este año no están siendo esporádicos, sino que la tendencia se sostiene desde el mismo inicio del año, sumando con el presente mes siete meses de bonanza ganadera, porque el precio se mantuvo desde enero por encima de US$ 3,00 por kg.

Debemos recordar que se vive un periodo de “vacas gordas”, desde el punto de vista de los precios y que se contrapone al año pasado, que fue de “vacas flacas”, porque se había tenido los peores precios de la historia local, porque había caído a US$ 2,00 por kilo, mientras que actualmente la cotización está en un 87% por encima de ese piso histórico.