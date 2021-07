Salud anuncia que vacunación antiCOVID se centrará en segunda dosis y destaca impacto de la inmunización

El Ministerio de Salud brindó esta mañana su conferencia de prensa periódica para actualizar los datos epidemiológicos y de la campaña de vacunación contra el COVID-19.

El director del PAI señaló que el objetivo actual de la vacunación en nuestro país es la aplicación de la segunda dosis de las distintas plataformas. “El objetivo actual es segunda dosis”, sostuvo. Según detalló, hasta ahora solamente completaron su esquema de inmunización unas 300.000 personas.

En ese sentido, el Dr. Castro refirió que la aplicación de la segunda dosis con la vacuna de Pfizer arrancará el próximo lunes. Acotó que no se tendrá en cuenta la terminación del número de cédula, ya que las personas deberán asistir de acuerdo al intervalo establecido entre ambas inoculaciones, de 21 días. “Para la segunda dosis (de Pfizer), el día que te aplicaste la primera dosis es tu día cero. Las dosis de Pfizer estarán disponibles en el vacunatorio donde te aplicaste la primera”, declaró.

En caso de no acudir tras los 21 días establecidos, se debe buscar no postergar por varias jornadas la segunda aplicación, señaló Castro.

Igualmente, señaló que el vacunatorio instalado en el autódromo Rubén Dumot, exAratirí, volverá a operar, considerando que más de 128.000 personas recibieron su primera dosis en este centro de inmunización.

Asimismo, el director del PAI afirmó que durante este fin de semana no habrá aplicación de segunda dosis con la vacuna de AstraZeneca porque el lote donado por España –de 253.000 ampollas- no llegará a tiempo. Acotó que actualmente el remanente se encuentra en Holanda.

Con respecto a las otras plataformas, señaló que las personas que recibieron su primera dosis de Moderna, Covaxin y Hayat Vax (Sinopharm) podrán acudir a los vacunatorios desde el próximo jueves, de acuerdo al intervalo establecido por el laboratorio, que es de 4 semanas.

Así también, el director del PAI señaló que se aplicará la “discriminación” de vacunatorios para las distintas plataformas a fin de no generar una desorganización en los distintos locales de inmunización.

Vacunación reduce índices epidemiológicos

El director de Vigilancia de la Salud destacó el impacto de la vacunación en el sistema de salud pública. Acotó que se vio una diferencia con respecto a la incidencia de la enfermedad en personas inmunizadas y en las que no recibieron ninguna dosis.

Según indicó, se realizó un análisis de la vacunación en la población de adultos mayores de 60 años en adelante, cuya conclusión arrojó datos cuando menos auspiciosos. “Al menos una dosis de cualquier vacuna reduce un 50% la hospitalización de mayores de 60 años, un 36% menos de terapia intensiva y un 82% las posibilidades de morir, que es el dato más importante”, sostuvo.

“Entre abril y junio tuvimos 36.000 casos entre los mayores de 60 años. De esos, el 55% ya tenían una dosis y el resto ninguna; estos dos tuvieron COVID. Los que tenían al menos una dosis eran 20.000 y se hospitalizó solo el 19%, mientras que de los que no tenían –unos 16.000- se hospitalizó el 39%. De ese grupo de vacunados, solo el 8% fue a terapia intensiva; en cambio, en los que no se inmunizaron se fue el 13%. De los vacunados falleció el 5,9%, pero en los no vacunados falleció el 32% de los mayores de 60 años”, precisó.

En cuanto a la situación epidemiológica, indicó que los números actuales se asemejan a la primera ola de la pandemia en nuestro país. Asimismo, subrayó que “el mapa país dejó de ser tan rojo”, aunque refirió que las cifras siguen siendo altas.

Reveló que solo 17 distritos del país siguen con alta circulación comunitaria, entre ellos Asunción. Precisó que actualmente el 44% del territorio nacional se encuentra en nivel 3 o “naranja”. “No hay colores verdes aún. Ese naranja hay que bajar, eso significa circulación alta”, comentó.

Asimismo, el Dr. Sequera detalló que en el departamento Central se produjo un descenso importante de los números COVID. También precisó que en Asunción se observa “un descenso gradual pero bien marcado”, aunque indicó que en esta localidad sigue siendo alto el índice de circulación comunitaria.

Agregó que las cifras del norte del país “están estables, pero a la baja”. Sobre el Chaco, indicó que “pasó la tormenta de casos” en algunas zonas de esta región.

Así también, precisó que actualmente existe un 36% de cobertura con al menos una dosis antiCOVID. Destacó que la vacunación alcanzó principalmente a las poblaciones más vulnerables, como adultos mayores y jóvenes con comorbilidades. “Tenemos más de un tercio de la población objetivo vacunada. Es un tercio de los más vulnerables”, declaró.

Preocupan cifras en embarazadas

El titular de Vigilancia de la Salud también subrayó nuevamente la cantidad de muertes en la población materna. “Este es el indicador más grande que tiene Salud después de la mortalidad infantil”, sostuvo.

Según indicó, el COVID-19 es un problema en las embarazadas de 30 años en adelante, por lo que instó a las mujeres en gestación a vacunarse contra la enfermedad.

Hasta la fecha, unas 2.057.600 personas ya recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus en nuestro país. Hoy continua la aplicación de la segunda dosis para las plataformas Sinopharm, Moderna y Covaxin, que quedará pausada durante el fin de semana para retomarse el próximo lunes, según anunciaron desde Salud.

Ayer, se registraron unas 537 infecciones del virus, totalizando de esta manera los 451.695 casos confirmados en el Paraguay, desde el inicio de la pandemia. También se reportó el jueves pasado unas 56 nuevas muertes a causa de la enfermedad, sumando así unos 14.876 fallecidos.