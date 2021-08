Empresario da a entender que Gobierno miente y dice que con China “no hay problemas”

El sábado pasado se conoció la información de que la empresa G42, subsidiaria de la farmacéutica china Sinopharm en los Emiratos Árabes Unidos, canceló el contrato de US$ 5.000.000 que había firmado con Paraguay para la provisión de 1.000.000 de dosis de vacunas. Además, devolvió el dinero.

Las autoridades de nuestro país refirieron que el hecho se dio “por cuestiones geopolíticas”. Inmediatamente se planteó la situación de que la República Popular China había ordenado la cancelación de este acuerdo porque Paraguay sostiene relaciones diplomáticas con la República de China (Taiwán) y, además, había hecho negocios con Estados Unidos para la provisión de vacunas de Pfizer.

Charles Tang, presidente de la Cámara de Comercio Paraguay-China, dijo hoy en conversación con ABC que si bien desconoce el motivo por el cual el Grupo 42 (G42) de Emiratos Árabes Unidos canceló el contrato con Paraguay, sabe que la situación no estuvo relacionada, según él, con una orden emanada desde Pekín. Además, dijo que G42 nada tiene que ver con Sinopharm.

“No tiene nada que ver con geopolítica (…) G42 no tiene nada que ver con Sinopharm ni con China. Creo que hay que preguntar con el Grupo 42 (sobre por qué cancelaron el contrato con Paraguay). Sé que no es problema del Gobierno chino”, expresó Tang este jueves.

El empresario recordó que la República Popular China (China comunista) hizo donaciones de vacunas al Paraguay y que nada tuvo que ver con política porque una de esas donaciones se negoció con el senador Sixto Pereira, del Frente Guasu, y otra con el ex viceministro de Salud Julio Rolón.

“(China) no condicionó a nadie y no pidió nada. Hay una gestión humanitaria. Hizo donaciones para 150 países en todo el mundo, sin pedir nada (…) China no hace diplomacia de vacunas ni condiciona razones”, añadió Tang.

Al tiempo de considerar “una lástima” lo sucedido, Tang dijo que si Paraguay quiere comprar las vacunas que produce China, como la Sinovac o la Sinopharm, debe hablar directamente con el gobierno chino y que para eso no hay problemas.

Finalmente, y como prueba de que no hay supuestos vínculos de influencia entre el gobierno chino y la firma G42, recordó que él, en representación del gobierno asiático, llegó a hablar con Julio Mazzoleni, exministro de Salud, y le ofreció las vacunas chinas a menor precio del que ofrecía G42. “Llegamos a ofrecer vacunas a precio más bajo que el G42, pero no hubo mucho interés”, concluyó Tang.