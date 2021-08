Gremio docente del Chaco anuncia corte de la Ruta Transchaco

¨Vamos a hacer un cierre de ruta. Están convocados todos los compañeros asociados y todos los simpatizantes que quieran acompañar, la medida va ser de un día en la zona de Teniente Irala Fernández, participarían las comunidades de La Patria, Río Verde, Loma Plata, más la Comunidad Nivaclé unida. No va ser intermitente; va ser un cierre total,¨ enfatizó María Victoria Villalba, una de las docentes gremialistas.

Lea más: Huelga general de docentes depende de reunión con Brunetti

Ante la consulta de si van a dejar pasar a las ambulancias, ya que eso constituye una cuestión por sobre todo humanitaria, Villalba respondió que no lo saben, y que depende de lo que se decida en general entre todos los docentes asociados.

Respecto a los docentes de instituciones públicas que se encuentran en zonas más alejadas del Chaco y que se quieran sumar a la medida de fuerza, explicaron que pueden hacerlo haciendo “brazos caídos” hasta lograr un acuerdo con el gobierno. “Pedimos disculpas a la ciudadanía, pero no encontramos otra forma en la que el gobierno respete nuestra postura (...) no podemos permitir que tengan autoasignaciones en el Congreso mientras que el magisterio nacional no sea considerado por el Congreso ni por el Ejecutivo”, enfatizó.

El departamento de Boquerón inició con bastante normalidad las clases, pero esta medida afectaría algunos sectores que deben desarrollar clases para cumplir con el ya determinado calendario escolar. En todo el departamento se cuentan con 16.174 estudiantes y 987 docentes dentro del sistema educativo.