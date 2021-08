Ríos afirma que una de las comisiones creadas para investigar secuestros y vínculos políticos “no sirve para nada”

Ayer, el Senado ratificó una resolución que crea una Comisión Bicameral de Investigación de los secuestros y sus vínculos políticos y sancionó también una ley que crea una Comisión Nacional sobre el mismo fin. Este documento debe ser sancionado por el Ejecutivo para entrar en vigencia.

Al respecto, Ríos, presidente de la comisión de Legislación, afirmó este viernes en conversación con ABC que la Comisión Nacional “no sirve para nada”.

Lea más: Congreso crea dos comisiones para investigar los secuestros y sus vínculos políticos

“Las dos comisiones quedaron. No tuvimos 30 votos para ratificarnos en nuestra postura original sobre esa Comisión Nacional que no tiene sentido si no tiene las potestades. No puede investigar nada”, refirió al respecto el legislador liberal.

Ríos insistió en que la “única comisión” que tiene la potestad de investigar es la “Comisión Bicameral de Investigación”. “La Comisión Nacional no puede investigar a nadie y menos a las organizaciones criminales de contrabando, lavado de dinero. No sirve para nada”, remarcó.

Lea más: Senado tratará nuevamente creación de comisión para investigar secuestros y sus vínculos políticos

Ayer, el senador argumentó que la Comisión Bicameral de Investigación tiene respaldo constitucional en el artículo 195 de la Constitución, reglamentado en la Ley Nº 137/93. Como dato adicional recordó que su colega Desirée Masi apoyó la creación de la Comisión Nacional con el solo objetivo político de no dar argumentos a los diputados cartistas que aseguran que desde el Senado no hay voluntad política para avanzar con investigaciones en estas áreas.

“La Comisión Nacional no tiene ninguna potestad. Ahora la pregunta es a quién van a llamar, quién les va a hacer caso. El objetivo es el terrorismo y su vínculo con organizaciones criminales y organizaciones políticas”, concluyó. La Comisión Bicameral de Investigación (CBI), que propuso y aprobó el Senado, la integrarán cinco senadores y cinco diputados. Ambas tienen carácter permanente y deben rendir cuentas a las Cámaras.

Niega “ninguneo” a camioneros

Sobre la cuestión de los camioneros, que exigen la aprobación de la “ley de fletes”, Ríos respondió que “nunca habló con ellos hasta ayer” y negó que los haya ninguneado. “Yo nunca hablé con ellos hasta ayer. Estuvieron los camioneros en el Congreso, no los ninguneé nunca. Me acusaron de comunista, de actuar contra el libre mercado”, expresó.

Lea más: Senado ningunea a camioneros y éstos amenazan con parar por dos meses más

El legislador dijo que “les fue honesto” y les dijo que “era imposible que se convoque a una sesión extraordinaria para hoy. Se debería esperar la implementación del decreto (que debe prepararlo el Comité Técnico de Transporte Terrestre de Carga)”, añadió.

Lea más: Paro de camioneros sigue hasta promulgación y amenazan con traer mil camiones

Los camioneros, a través de su presidente, Ángel Zaracho, sostuvieron que el sector no se conforma con el decreto del Ejecutivo que crea el Comité Técnico de Transporte Terrestre de Carga, por lo que seguirán insistiendo con la ley de fletes. “El temor de mis compañeros es que el decreto se trate como inconstitucional, por eso insistimos en que haya una ley y estamos atentos”, indicó ayer.