Anticovid: solo tres plataformas aplicadas en Paraguay logran una eficacia superior al 90%

Los datos consignados por la Sociedad Paraguaya de Infectología refieren que apenas tres de las vacunas aplicadas en nuestro país superar una eficacia del 90% una vez completado el esquema de inoculación con las dos dosis establecidas contra el covid-19.

Se trata de la vacuna Pfizer, con una eficacia del 92%, Sputnik V, con 92% de eficacia, y Moderna, que demuestra una eficacia del 93%, acorde las publicaciones científicas presentadas en base a ensayos clínicos.

Tras la polémica generada por el comunicado de Gamaleya (laboratorio fabricante de Sputnik V), varios especialistas salieron al paso para cuestionar la poca seriedad del documento, que menciona que el primer componente de la Sputnik V, al que denominan Sputnik Light, logra una efectividad del 93.5%.

Lea también Rusia deja mal parado al MSP y afirma que en Paraguay se aplicó Sputnik Light

Sobre este punto, la doctora Sonia Arza, médica infectóloga y exdirectora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), expresó que el documento presentado por el fabricante de Sputnik V, que refiere una altísima efectividad de su biológico en una única dosificación, necesita de “robustez científica”.

“El componente uno o Sputnik Light tiene una eficacia del 79.4%. No se entiende de dónde salió esta eficacia tan alta, que supera incluso a la efectividad obtenida con ambas dosis de la Sputnik V”, expresó Arza.

Mencionó también la infectóloga que es importante no generar una falsa seguridad a la población y que pese a las declaraciones de Gamaleya, se debe aplicar la segunda dosis del antiviral.

Así también opinó el infectólogo Tomás Mateo Balmelli, quien consideró que el comunicado de Sputnik V, basado en un supuesto “cálculo de eficacia en base al análisis de datos de 320.000 personas que recibieron Sputnik Light hasta el 30 de julio”, carece de seriedad.

“Un estudio que no esté certificado, que no haya sido evaluado por la colectividad científica, no deja de ser anecdótico. Mientras estos datos no estén publicados y sean aceptados, no tienen rigor científico y carecen totalmente de valor. A lo mejor las variables utilizadas por Galamaleya arrojaron esos resultados, pero por el momento no es convalidado desde el punto de vista científico”, aseguró Mateo Balmelli.

Lea más Rusos dicen que primera dosis de Sputnik tuvo 93,5% de efectividad en Paraguay

Autoridades del Ministerio de Salud afirmaron el miércoles que en nuestro país aplicarán las segundas dosis de Sputnik V tal como está establecido.